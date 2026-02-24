Haberler

Mersin okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ)?

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sonrası veliler "25 Şubat Çarşamba Mersin'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Çamlıyayla ve Mut gibi ilçelerde buzlanma riskinin artması üzerine Mersin Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Mersin'de okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor.25 Şubat Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Mersin'de 25 Şubat günü hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının 10 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağış beklenmezken, güneşli hava özellikle öğle saatlerinde etkisini gösterecek.

Sabah saatlerinde yer yer hafif serinlik hissedilirken, gün içinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte daha ılıman bir hava hâkim olacak. Rüzgârın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

