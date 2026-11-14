Mersin elektrik kesintisi! Mersin'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Mersin'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Mersin elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Mersin'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Silifke, Tarsus.

SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Malır

14.00-18.00: Ömer Seyfettin, Mimar Sinan, Kazım Karabekir, Ergenekon, Çankaya, Aktepe ve çevresi

TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Arıklı, Baltalı, Atgirmez, Cemal Gürsel, Meşelik Merkez, Fevzi Çakmak

09.00-17.00: Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mücahitler ve Kasım Ekenler Bulvarı çevresi

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü Mersin'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Tarsus, Toroslar.

TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

07.00-12.00: Hilmi Seçkin, Alparslan Türkeş, Atatürk Çarşısı ve Eski Hal çevresi

09.00-13.00: Hilmi Seçkin, İstiklal

10.00-15.00: Atatürk, Hilmi Seçkin, Kardeş Langen

TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

09.00-13.00: Çadırkent çevresi

MERSİN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Mersin'de planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Mersin için planlı elektrik kesintileri, Toroslar EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.