Mersin'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Ocak Mersin'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Mersin'de 16:12:17'de kısa süreli bir sarsıntı yaşandı ve bölge halkında kısa süreli panik yarattı. Sosyal medyada ve arama motorlarında " Mersin'de deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti.

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 21 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 16:12:17'de, Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin sığ bir derinlikte olması, hissedilirliğini artırdı. Mersin merkez başta olmak üzere Tarsus, Silifke ve Mezitli ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Peki, deprem nerede hissedildi ve büyüklüğü tam olarak neydi? İşte detaylar...

21 OCAK MERSİN'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

21 Ocak 2026 tarihinde Mersin'de yaşanan deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.9 büyüklüğünde (MW) kaydedildi. Depremin derinliği yalnızca 7 kilometreydi, bu da sarsıntının kıyı ilçelerinde hissedilmesini kolaylaştırdı. Depremin bölgesel etkisi kısa süreli olsa da özellikle çok katlı binalarda ve kıyı yerleşimlerinde belirgin şekilde hissedildi.

Yetkililer, depremin sığ ve orta şiddette olmasına rağmen herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü Mersin – Erdemli açıkları olarak belirlendi. AFAD verilerine göre deprem, Akdeniz üzerinde Mersin kıyılarına yakın bir noktada meydana geldi.

Merkez üssünün kıyıya yakın olması, sarsıntının Mersin merkez ve çevresindeki ilçelerde hissedilmesini sağladı. Vatandaşlar sosyal medyada, "sandalyem oynadı", "hafif sarsıntı" ve "kısa sürdü ama hissettik" gibi yorumlarla deneyimlerini paylaştı.

DEPREM HANGİ BÖLGELERDE HİSSEDİLDİ?

Deprem kısa süreli olmasına rağmen özellikle şu ilçelerde hissedildi: Erdemli, Mezitli, Yenişehir, Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke.

Bölge halkı, sarsıntıyı genellikle hafif şiddette hissettiğini belirtti. Depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi, hissedilirliğini artırarak vatandaşlarda kısa süreli panik yaratmasına neden oldu.