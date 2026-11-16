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Menderes Tekstil'in ortaklık yapısı ve şirketin kime ait olduğu merak konusu oldu. Borsa İstanbul'da MNDRS koduyla işlem gören şirketin yönetiminde Rıza Akça, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirketin en büyük ortağı ise Akça Holding A.Ş. olarak öne çıkıyor. Menderes Tekstil'in ortaklık dağılımı, yönetim kurulu üyeleri ve Rıza Akça'nın görevine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Menderes Tekstil kimin, sahibi kim? Menderes Tekstil yönetim kurulunda kimler var? Detaylar haberimizde.

MENDERES TEKSTİL KİMİN, SAHİBİ KİM?

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akça Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirketin 31 Aralık 2025 tarihli ortaklık yapısına göre Akça Holding A.Ş., yüzde 48,224 payla Menderes Tekstil'in en büyük ortağı konumunda bulunuyor. Şirketin yüzde 49,620'lik bölümü ise halka açık paylardan oluşuyor.

Menderes Tekstil'in ortaklık yapısında Rıza Akça'nın doğrudan yüzde 0,970, Dilek Göksan'ın yüzde 0,748 ve Ahmet Bilge Göksan'ın yüzde 0,221 oranında hissesi bulunuyor. Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat A.Ş.'nin payı ise yüzde 0,210 olarak açıklanıyor.

Akça Holding'in kendi ortaklık yapısında ise Osman Akça Tarım Ürünleri A.Ş. yüzde 67,11 payla en büyük ortak olarak yer alıyor. Rıza Akça'nın holdingdeki payı yüzde 16,45, Dilek Göksan ve Ahmet Bilge Göksan'ın payları ise ayrı ayrı yüzde 8,22 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle Menderes Tekstil'in tek sahibi Rıza Akça değil; şirketin hakim ortağı Akça Holding A.Ş. olarak belirtiliyor.

MENDERES TEKSTİL YÖNETİM KURULU BAŞKANI RIZA AKÇA KİMDİR?

1958 yılında Alaşehir'de dünyaya gelen Rıza Akça, İzmir Türk Koleji'nden mezun oldu. Çalışma hayatına başladıktan sonra grup şirketlerinde çeşitli görevler üstlenen Akça, edindiği tecrübenin ardından yönetim kurulunda görev aldı.

Şirketin kurucusu Osman Akça'nın 2000 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. Rıza Akça, şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

MENDERES TEKSTİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?

Menderes Tekstil'in internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre yönetim kurulunda altı isim bulunuyor. Yönetim kurulunda görev alan isimler ve unvanları şöyle:

Rıza Akça: Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Bilge Göksan: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Atlamaz: Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal İpekoğlu: Yönetim Kurulu Üyesi

Yiğit Zabunoğlu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Rafet Özusta: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET BİLGE GÖKSAN

1959 yılında Ankara'da doğan Ahmet Bilge Göksan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1985 yılında yönetim kurulu üyesi olarak gruba katılan Göksan, Menderes Tekstil'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

ALİ ATLAMAZ

1958 yılında Buldan'da doğan Ali Atlamaz, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre mali müşavirlik yapan Atlamaz, 1984 yılında Menderes Tekstil'de Mali İşler Müdürü olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Genel Müdürlük görevine getirilen Atlamaz, 2000 yılında yönetim kurulu üyeliğine atandı.

CEMAL İPEKOĞLU

1968 yılında İstanbul'da doğan Cemal İpekoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı bünyesinde 10 yıl hesap uzmanı olarak görev yapan İpekoğlu, 2000 yılında bu görevinden ayrılarak Menderes Tekstil yönetim kuruluna katıldı. İpekoğlu'nun Yeminli Mali Müşavir unvanı da bulunuyor.

YİĞİT ZABUNOĞLU

1984 yılında İzmir'de doğan Yiğit Zabunoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun oldu. İş hayatına Kula Maden Suyu fabrikasında başlayan Zabunoğlu, Menderes Tekstil Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapıyor.

RAFET ÖZUSTA

1983 yılında İzmir'de doğan Rafet Özusta, 2002 yılında İzmir Amerikan Koleji'nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nde tamamladı.

2009-2019 yılları arasında Üstün İş A.Ş. bünyesinde İhracat Müdürü olarak çalışan Özusta, 2019 yılından itibaren turizm ve konaklama sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Menderes Tekstil'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyor.