Memurlara ikramiye verilecek mi, hangi memurlara ne kadar ikramiye verilecek, memur ikramiyesi kaç TL olacak?

Memur ikramiyesi ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Yetkililer, tüm memurların ikramiye alıp almayacağını ve ödeme miktarlarını açıkladı. Peki, hangi memur kaç TL ikramiye alacak? İşte memur ikramiyesiyle ilgili tüm merak edilen detaylar.

MEMURLARA YILDA İKİ KEZ ASGARİ ÜCRET TUTARINDA İKRAMİYE GELİYOR

Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren yeni bir yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda devlet memurlarına yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi ödenmesi planlanıyor.

ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ VE SOSYAL HAKLAR

Teklifin gerekçesinde, memurların kamu hizmetlerinin devamlılığı için büyük fedakârlık yaptığı, ancak artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle tatil, dinlenme ve sosyal yaşam imkânlarının giderek kısıtlandığı vurgulanıyor. Anayasanın 50. maddesi çerçevesinde dinlenme hakkının temel bir hak olduğu ve bu hakkın ekonomik destek mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

YASADA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Teklif, Devlet Memurları Kanunu'nda şu düzenlemeleri öngörüyor:

• Kamu görevlilerine her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez tatil ikramiyesi ödenecektir.

• Her bir ikramiye, ödeme tarihindeki net asgari ücret tutarında olacaktır.

• Bu ödemeler vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, haczedilemeyecek ve prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

• İkramiyelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

TEKLİFİN SÜRECİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunulan teklif, yasalaşma süreci için Komisyon'a sevk edildi. Teklifin kabul edilmesi halinde, memurların sosyal refahı artacak ve kamu hizmetlerinde motivasyonun güçlenmesi hedefleniyor.