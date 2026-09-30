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Memur ve emekli memur zammı SON DAKİKA! 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olur?

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Memur ve emekli memur zammı SON DAKİKA! 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olur?
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Memur ve emekli memurların 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar gündemdeki yerini koruyor. Yıl sonu enflasyon rakamları henüz kesinleşmezken, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini üzerinden memur maaşlarına yönelik yeni hesaplamalar yapılıyor. 2027 Ocak memur zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli memur maaşlarında ne kadar artış bekleniyor?

2027 yılının ilk ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı için yıl sonu enflasyonu belirleyici olacak. OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda memur ve emekli memurların yüzde 7 oranında zam alabileceği hesaplanıyor. Ancak kesin zam oranı, yıl sonu enflasyonunun açıklanması ve ilgili hesaplamaların tamamlanmasıyla netleşecek.

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA!

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak maaşlarına yapılacak artış için hesaplamalar devam ediyor. Yıl sonu enflasyon rakamı henüz belli olmadığı için kesin zam oranı da açıklanmış değil. OVP'de belirlenen yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini ise maaş artışına yönelik hesaplamalarda temel alınan göstergeler arasında bulunuyor.

2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?

OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde yapılan hesaplamalarda memur ve memur emeklileri için yüzde 7 oranında zam ihtimali ortaya çıkıyor.

Söz konusu oran, mevcut enflasyon tahmininin gerçekleşmesi üzerinden yapılan hesaplamayı ifade ediyor. Yıl sonunda oluşacak enflasyon oranı değiştiğinde memur ve emekli memurlar için hesaplanan zam oranı da değişebilecek. Bu nedenle 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı henüz belli değil.

2027 OCAK MEMUR MAAŞLARI İÇİN HESAPLAMA

OVP'deki yüzde 28,4'lük enflasyon beklentisi üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı unvan, derece ve öğrenim durumlarına göre memur maaşlarında oluşabilecek yeni seviyeler de ortaya çıkıyor.

Lise mezunu, 9/1 derecesinde görev yapan bir memurun maaşının yüzde 7'lik zam hesabıyla 75 bin 140 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Üniversite mezunu ve 9/1 derecesindeki bir memurun maaşının ise aynı hesaplama kapsamında 78 bin 185 TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

1/4 derecesinde görev yapan bir şube müdürünün maaşında da artış hesaplanırken, mevcut tahmin üzerinden maaşın 114 bin 608 TL seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

Memur maaşlarına ilişkin bu rakamlar, OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi senaryosuna dayanıyor. Yıl sonu enflasyonunun kesinleşmesiyle birlikte memur ve emekli memurların 2027 Ocak zammına ilişkin nihai oran da netlik kazanacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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