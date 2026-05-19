“Memur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?” sorusu, milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Bayram ikramiyesi ödemelerinin tarihine ilişkin beklentiler artarken, memur emeklilerinin ödemeleri hangi gün alacağı ve tutarların ne zaman hesaplara geçeceği araştırılıyor. Resmi duyurularla birlikte ödeme takviminin netleşmesi bekleniyor.

4 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR! TARİHLER NETLEŞTİ

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. 4 bin TL olarak belirlenen Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin, Mayıs ayının 17’si ile 22’si arasında hesaplara yatırılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan duyuru sonrası milyonlarca emekli ödeme takvimine odaklandı.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE BİRLİKTE YATACAK

Planlamaya göre emeklilerin maaşları ile bayram ikramiyeleri aynı dönemde hesaplara aktarılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan milyonlarca vatandaşın ödemeleri farklı tarihlerde tamamlanacak şekilde takvimlendirildi. Böylece emekliler hem maaşlarını hem de ikramiyelerini kısa süre içinde almış olacak.

17-22 MAYIS ARASINDA ÖDEME TAKVİMİ

SGK uzmanı Emin Yılmaz’ın açıklamasına göre ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak yapılacak. SSK emeklilerinde maaş ödeme gününe göre ikramiye tarihleri değişirken, 17-22 arasında maaş alanlar için 20 Mayıs, 23-24 arasında alanlar için 21 Mayıs, 25-26 arasında alanlar için ise 22 Mayıs’ta ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖZEL TAKVİM

Bağ-Kur emeklilerinin ödeme planı da netleşti. Buna göre maaş günü 25-26 olanlar ikramiyelerini 21 Mayıs’ta, 27-28 olanlar ise 22 Mayıs’ta alacak. Bu sistemde bazı emekliler ikramiyeyi maaştan önce alırken, bazıları aynı gün hesaplarında görebilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN DETAYLAR

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için ödeme günleri maaş takvimine göre belirlenirken, Bağ-Kur emeklilerinde ise farklı bir uygulama devreye giriyor. SGK tarafından yapılan planlama ile ödemelerin yoğunluk oluşmadan kademeli şekilde hesaplara aktarılması hedefleniyor.

EMEKLİLER BAYRAM ÖNCESİ RAHAT NEFES ALACAK

Bayram ikramiyesi ödemelerinin maaşlarla birlikte yatırılacak olması, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Mayıs ayının ikinci yarısında yapılacak ödemelerle birlikte milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi ekonomik olarak rahatlama yaşayacak.