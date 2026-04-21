Son günlerde siyaset gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri, MHP’deki görevinden istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter hakkında ortaya atılan iddialar oldu. Kamuoyuna yansıyan haberlerde, Yönter’in eşi Meltem Yılmaz Yönter’in emniyete verdiği ifade doğrultusunda, çift arasında yaşandığı öne sürülen bir tartışmanın fiziksel şiddete dönüştüğü iddia edildi. Peki, Meltem Yılmaz Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter’in eşi Meltem Yılmaz Yönter kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İZZET ULVİ YÖNTER’İN EŞİ MELTEM YILMAZ YÖNTER KİMDİR?

Meltem Yılmaz Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in eşi olarak kamuoyunda tanınmaktadır. Yaklaşık 15 yıllık evli olduğu ve bu evlilikten bir çocuklarının bulunduğu belirtilmektedir. Kamuya yansıyan bilgilerde Meltem Yılmaz Yönter’in özel yaşamını genellikle gözlerden uzak sürdürdüğü ifade edilmektedir.

Son dönemde ise adı, MHP’deki görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter ile ilgili ortaya atılan ciddi iddialar nedeniyle gündeme gelmiştir. Medyaya yansıyan haberlerde, Yönter’in eşine yönelik fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüş ve bu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

İddialar, bir televizyon programında gazeteci Barış Pehlivan tarafından gündeme taşınmış ve Meltem Yılmaz Yönter’in emniyete verdiği ifade tutanağının kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilmiştir.

MELTEM YILMAZ YÖNTER ŞİDDET AÇIKLAMASI

Meltem Yılmaz Yönter’in, yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin emniyete verdiği ifade kamuoyuna yansımış ve olayın detayları televizyon programlarında tartışılmıştır. İddialara göre olayın 15 Temmuz 2025 günü saat 21.20 sıralarında çiftin evinde gerçekleştiği ileri sürülmüştür.

Paylaşılan ifade tutanağında yer aldığı aktarılan açıklamalar, kamuoyunda dikkat çekmiş ve sosyal medyada da geniş şekilde tartışılmıştır. Meltem Yılmaz Yönter’in beyanlarına göre olay, bir tartışmanın fiziksel müdahaleye dönüşmesiyle başlamıştır.

İfade tutanağında yer aldığı belirtilen açıklamalar şu şekildedir:

“Eşimle özel bir konu nedeniyle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında beni sarstı, kafamın üst kısmına ve yüzüme defalarca tokat attı. Kendimi savunmak için yüzünü ve boynunu çizdim. Daha sonra boğazıma yapıştı ve ağır küfürler etti”

Olay sırasında güvenlik görevlilerinin müdahaleye geldiği ancak tartışmanın tamamen sona ermediği de iddialar arasında yer almıştır. Meltem Yılmaz Yönter’in ifadesine göre polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından resmi şikâyet sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir.