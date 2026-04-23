Türkiye’de iş dünyası, sanat ve sosyal girişimcilik ekseninde öne çıkan isimlerden biri olan Melisa Tapan, son yıllarda özellikle kültür-sanat alanındaki sürdürülebilir projeleri ve uluslararası eğitim geçmişiyle dikkat çekiyor. Sabancı ailesinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Tapan, hem akademik birikimi hem de profesyonel deneyimiyle çok yönlü bir profil çiziyor. Peki, Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Melisa Tapan'ın annesi babası kim? Detaylar...

MELİSA TAPAN KİMDİR?

Melisa Tapan, finans, sanat ve sosyal girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcileri arasında yer alan Tapan, özellikle sosyal etki odaklı projeleriyle tanınmaktadır.

Eğitim hayatını uluslararası düzeyde şekillendiren Tapan, lisans eğitimini Londra’da bulunan Richmond University’nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji alanlarında tamamladı. Ardından yüksek lisansını New York’taki Columbia University’nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine yaptı.

MELİSA TAPAN NE İŞ YAPIYOR?

Eğitim sürecinde ve sonrasında, iş dünyasının önemli kurumlarında deneyim kazandı. Bu süreçte:

Boston Consulting Group (BCG)

PwC

Uluslararası Enerji Ajansı

Sabancı Holding

gibi kurumlarda çeşitli görevler ve eğitim programları kapsamında yer aldı.

Ayrıca Londra merkezli yatırım şirketi Marshall Wace bünyesinde yönetici adayı programını tamamladı.

Melisa Tapan, kariyerini yalnızca finansal başarıyla sınırlamayan bir yaklaşım benimseyerek, sosyal fayda üretmeye odaklanan projelere yöneldi. 2019 yılında kurduğu Gate 27 ile sanat alanında sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir girişime imza attı. Gate 27, kısa sürede uluslararası sanat kurumlarıyla iş birlikleri geliştiren bir platform haline geldi.

Bunun yanı sıra Tapan:

Sabancı Vakfı

Sabancı Üniversitesi

Sakıp Sabancı Müzesi

gibi kurumların vizyonuna katkı sunmakta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır.

Aynı zamanda:

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Tate International Council üyesi

TÜSİAD üyesi olarak görev almaktadır.

MELİSA TAPAN KAÇ YAŞINDA?

Melisa Tapan 33 yaşındadır.

MELİSA TAPAN NERELİ?

Melisa Tapan, Türkiye kökenli olup Sabancı ailesinin bir üyesidir.

MELİSA TAPAN'IN ANNESİ, BABASI KİM?

Melisa Tapan’ın annesi, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sevil Sabancı’dır. Sabancı ailesinin önemli temsilcilerinden biri olan Sevil Sabancı, iş dünyası ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaktadır.

Babası ise Bedri Eran Tapan’dır.