Türkiye'de son dönemde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, birçok ismin adının medyaya yansımasına neden oldu. Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte en az 5 kişi daha gözaltına alındı ve bunlardan biri de Melis Sabah oldu. Peki,Melis Sabah kimdir? Melis Sabah neden gözaltına alındı? Melis Sabah kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

MELİS SABAH KİMDİR?

Son dönemde gündeme gelen Melis Sabah, genç ve yetenekli bir Türk oyuncudur. 1999 yılında İstanbul'da doğan Sabah, eğitim hayatına Antalya Üniversitesi Matematik Bölümü'nde devam etmektedir. Genç yaşına rağmen hem eğitim hem de spor ve sanat alanlarında aktif bir yaşam sürmektedir.

Fiziksel olarak atletik ve fit bir görünüme sahip olan Melis Sabah, beyaz teni, kumral saçları ve mavi gözleri ile dikkat çekmektedir. Çok iyi derecede yüzme bilen, bale yapan ve piyano çalabilen Sabah, aynı zamanda voleybol sporu ile ilgilenmektedir. Çok yönlü yetenekleri ve sportif yaşam tarzı, onu hem ekranlarda hem sosyal medyada takip edilen bir isim haline getirmiştir.

MELİS SABAH NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, birçok ismin adının geçmesine neden oldu. Yapılan son operasyonlarda en az 5 kişi daha gözaltına alındı ve bunlardan biri de oyuncu Melis Sabah oldu.

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan dahil toplamda 18 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca gözaltına alınan diğer ünlü isimlerden Çağla Boz'un evinde 11 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi. Operasyonların devam ettiği ve soruşturmanın derinleştiği aktarılmaktadır.

MELİS SABAH KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Melis Sabah, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

MELİS SABAH NERELİ?

Melis Sabah, İstanbul doğumludur. Eğitimini Antalya Üniversitesi'nde sürdürmesi nedeniyle şehirlerle bağları olsa da doğum yeri İstanbul olarak kaydedilmektedir.

MELİS SABAH SEVGİLİSİ KİM?

Melis Sabah'ın özel hayatıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. Geçmiş magazin haberlerine göre, bir dönem iş insanı sevgilisi ile birlikte olduğu iddia edilmiştir.