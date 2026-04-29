Melike Şahin, son yıllarda Türk müzik sahnesinde güçlü vokali, özgün tarzı ve sahnedeki etkileyici duruşuyla öne çıkan isimlerden biri. Ancak sanatçıyı farklı kılan unsurlardan biri de özel hayatını göz önünde yaşamaktan özellikle kaçınması. Bu yaklaşım, hayranlarının ve kamuoyunun merakını artırırken, hakkında sınırlı ama dikkat çekici bilgilerin gündeme gelmesine neden oluyor. Peki, Melike Şahin kiminle evli? Melike Şahin'in eşi kim, kaç yaşında? Detaylar...

MELİKE ŞAHİN KİMİNLE EVLİ?

Melike Şahin, uzun yıllardır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin ilişkisi, evlilik öncesinde de oldukça istikrarlı bir şekilde devam etmiş, ancak kamuoyuna yansıyan detaylar sınırlı tutulmuştur. Bu durum, sanatçının özel hayatını koruma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır.

Sedat Arpalık, sanat dünyasından ziyade iş dünyasında aktif bir isim olarak biliniyor. Medyada sıkça yer almaması ve göz önünde olmaması, çiftin ilişkisini daha da merak edilir hale getiriyor. Buna rağmen, evliliklerinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğu ve uyumlu bir birliktelik sürdürdükleri yönünde genel bir kanaat bulunuyor.

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Melike Şahin’in eşi Sedat Arpalık, ticaret ve iş dünyasında faaliyet gösteren bir isimdir. Sanat veya medya sektöründe aktif olmaması nedeniyle hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu da çiftin bilinçli olarak özel hayatlarını koruma tercihiyle örtüşmektedir.

Bilinen verilere göre, Melike Şahin 37 yaşındadır. Eşi Sedat Arpalık ise yaklaşık 47 yaşındadır. .