Melek Mızrak Subaşı'nın eşi Berat Subaşı kimdir? Berat Subaşı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir zafer kazanarak şehrin yönetimini devraldı. Seçimlerin ardından kamuoyunun ilgisi yalnızca Melek Mızrak Subaşı'nın başarılarına değil, aynı zamanda eşi Berat Subaşı'ya da yöneldi. Peki, Melek Mızrak Subaşı'nın eşi Berat Subaşı kimdir? Berat Subaşı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarıya imza atarak şehrin yönetimini üstlendi. Ancak seçimlerin ardından kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer isim, başkanın eşi Berat Subaşı oldu. Peki, Melek Mızrak Subaşı'nın eşi Berat Subaşı kimdir? Berat Subaşı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

MELEK MIZRAK SUBAŞI'NIN EŞİ BERAT SUBAŞI KİMDİR?

31 Mart yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı olarak seçilen Melek Mızrak Subaşı, hem siyasi kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde yer alıyor. Ancak kamuoyunun merak ettiği bir diğer konu da eşinin kim olduğu. Berat Subaşı, Melek Mızrak Subaşı'nın eşi olarak seçim sonrası dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Evliliklerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, özel hayatlarını medyadan uzak tutuyor. Berat Subaşı hakkında kamuya açık bilgiler sınırlı olsa da, iş dünyasında etkin bir isim olduğu biliniyor. Melek Mızrak Subaşı ve Berat Subaşı çiftinin bir kızları bulunuyor.

BERAT SUBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Berat Subaşı'nın doğum tarihi kamuoyuna açıklanmamış olup, kaç yaşında olduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

BERAT SUBAŞI NERELİ?

Berat Subaşı'nın memleketi veya nereli olduğu hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.

BERAT SUBAŞI NE İŞ YAPIYOR?

Berat Subaşı, Anadolu Üniversitesi mezunu olup iş dünyasında önemli bir konuma sahiptir. Subaşı Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

