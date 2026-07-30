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Melda Kuyucu kimdir, ne doktoru, kaç yaşındaydı? Doktor Melda Kuyucu neden öldü?

Melda Kuyucu kimdir, ne doktoru, kaç yaşındaydı? Doktor Melda Kuyucu neden öldü?
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Perinatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melda Kuyucu'nun hayatını kaybetmesi sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Vefat haberinin ardından "Melda Kuyucu kimdir, Melda Kuyucu ne doktoru, Melda Kuyucu kaç yaşındaydı, Doktor Melda Kuyucu neden öldü?" soruları gündeme geldi. İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler...

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yapan Perinatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melda Kuyucu'nun hayatını kaybettiği haberi sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Peki, Melda Kuyucu kimdir, ne doktoru, kaç yaşındaydı? Doktor Melda Kuyucu neden öldü? Detaylar...

MELDA KUYUCU KİMDİR?

Dr. Öğr. Üyesi Melda Kuyucu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde görev yapan bir akademisyen ve perinatoloji uzmanıydı.

Meslek hayatı boyunca özellikle anne ve bebek sağlığını ilgilendiren yüksek riskli gebeliklerin takibi üzerine çalışan Kuyucu, akademik çalışmaları ve klinik uygulamalarıyla sağlık camiasında tanınan isimlerden biri oldu. Hastalarının takibi, bilimsel yaklaşımı ve kadın hastalıkları ile doğum alanındaki çalışmalarıyla meslektaşlarının takdirini kazanan Dr. Melda Kuyucu, görev yaptığı üniversitede hem akademik hem de klinik hizmetlerini sürdürüyordu.

Vefat haberi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi camiası başta olmak üzere sağlık çalışanları, öğrencileri, hastaları ve meslektaşları arasında derin üzüntüye neden oldu.

MELDA KUYUCU NE DOKTORU?

Dr. Öğr. Üyesi Melda Kuyucu, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında görev yapan bir Perinatoloji Uzmanı olarak çalışmalarını yürütüyordu.

Uzmanlık alanı kapsamında özellikle;

Yüksek riskli gebeliklerin takibi,

Detaylı ultrasonografi uygulamaları,

Prenatal tanı yöntemleri,

Girişimsel prenatal işlemler,

Çoğul gebeliklerin yönetimi

konularında görev aldı.

Perinatoloji alanındaki klinik çalışmalarıyla anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik tedavi ve takip süreçlerinde hizmet veren Kuyucu, bu alandaki akademik ve uygulamalı çalışmalarıyla tanınıyordu.

MELDA KUYUCU KAÇ YAŞINDAYDI?

Dr. Öğr. Üyesi Melda Kuyucu, 41 yaşında hayatını kaybetti.

DOKTOR MELDA KUYUCU NEDEN ÖLDÜ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Dr. Öğr. Üyesi Melda Kuyucu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Paylaşılan bilgilerde, vefatına ilişkin hastalığın niteliği veya ölüm nedenine dair resmi olarak açıklanmış herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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