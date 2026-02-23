Meksika'da neler oluyor? SON DAKİKA! Meksika'da kaç kişi öldü?

Meksika'da güvenlik durumu son günlerde ciddi şekilde bozuldu. Ülkenin en çok aranan suçlusu olan kartel lideri 'El Mencho' (gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes ), ABD destekli bir operasyonda öldürüldü. Peki, Meksika'da neler oluyor? Meksika'da kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde.

MEKSİKA'DA NELER OLUYOR?

Cervantes, Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri olarak ülkenin batısında ve ABD'ye büyük miktarlarda kokain, metamfetamin ve fentanil kaçakçılığından sorumlu geniş bir suç örgütünü yönetiyordu.

Operasyon sonrası Meksika'nın birçok kentinden şiddet haberleri gelmeye başladı. 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Guadalajara da dahil olmak üzere bazı bölgelerde dükkânlar ateşe verildi, banka şubeleri saldırıya uğradı ve çeşitli yollar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halka sakin kalma çağrısında bulunurken, hükümet olayların kontrol altına alındığını ve güvenlik güçlerinin bölgede yoğun önlemler aldığını açıkladı.

MEKSİKA'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Şiddet olayları sırasında çeşitli şehirlerden ölü ve yaralı haberleri gelmeye başladı. Yetkililer, operasyon sonrası yaşanan olaylarda 11 kişinin şiddet eylemlerine katıldığı, 14 kişinin ise yağma ve talan suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Toplamda 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırılar sırasında dükkânlar ateşe verildi, yaklaşık 20 banka şubesi tahrip edildi ve şehirlerde yanmış araçlara ait çok sayıda fotoğraf ajanslara ulaştı. Bu durum, Meksika'da kamu güvenliği konusunda ciddi bir alarm seviyesinin yükseldiğini gösteriyor.

TÜRKİYE'DEN MEKSİKA'YA YAKINDAN TAKİP AÇIKLAMASI

Türkiye, Meksika'daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımlayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, Türk vatandaşlarının yerel uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirterek acil durum hattı olarak +525579177785 numarasının kullanılabileceğini açıkladı.

ULUSLARARASI ULAŞIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Operasyon sonrası ABD merkezli havayolu şirketleri United Airlines ve American Airlines, ayrıca Air Canada, Puerto Vallarta ve Guadalajara uçuşlarını geçici olarak iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Jalisco ve Tamaulipas eyaletlerinin yanı sıra Michoacan, Guerrero ve Nuevo Leon'un bazı bölgeleri için ABD vatandaşlarına dışarı çıkmama uyarısı yayımladı. Bu önlemler, bölgede güvenlik riskinin devam ettiğini ortaya koyuyor.