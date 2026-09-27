Mekanik filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Mekanik filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mekanik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mekanik filmini izleyecek olanların merak ettiği Mekanik konusu nedir, Mekanik oyuncuları kimler ve Mekanik özeti gibi konuları inceliyoruz.

MEKANİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük bölümü ABD'nin Louisiana eyaletinde kaydedildi. Çekimler New Orleans'ta başladı ve yaklaşık dokuz hafta sürdü. Başlıca mekanlar arasında St. Tammany Bölgesi, şehir merkezindeki Dünya Ticaret Merkezi binası ve Cezayir Deniz Ürünleri Pazarı yer alıyor. Louisiana'daki Shreveport kenti, New Orleans'taki AeroPremier Jet Center ve stüdyo çekimleri için kullanılan Second Line Stages da çekim noktaları arasında. Filmdeki bir suikast sahnesi Chicago'da çekildi. Detroit de çekim yapılan şehirlerden biri.

MEKANİK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ekim 2009'da gerçekleşti. Film, ABD ve Kanada'da 28 Ocak 2011'de vizyona girdi. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçeyle çekilen yapım, dünya genelinde 76,3 milyon dolar hasılat elde etti.

MEKANİK FİLMİ KİMİN YAPIMI?

Filmin yönetmeni Simon West. Senaryoyu Lewis John Carlino ve Richard Wenk yazdı, müzikleri ise Mark Isham besteledi. Yapım, 1972'de Charles Bronson'un kiralık katili canlandırdığı The Mechanic filminin yeniden çekimi.

MEKANİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları ve karakterleri şöyle:

• Jason Statham (Arthur Bishop)

• Ben Foster (Steve McKenna)

• Tony Goldwyn (Dean Sanderson)

• Donald Sutherland (Harry McKenna)

• Jeff Chase (Burke)

• John McConnell (Andrew Vaughn)

• Mini Anden (Sarah)

• Stuart Greer (Ralph)

• Christa Campbell (Kelly)

• Lance E. Nichols (Henry)

• J.D. Evermore (silah kaçakçısı)

• David Leitch (Sebastian)

• James Logan (Jorge Lara)

• Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde Arthur Bishop adında profesyonel bir suikastçı, yani bir "mekanik" var. Bishop, hedeflerinin ölümünü kaza, intihar ya da sıradan bir suç gibi göstermekte uzmanlaşmış biri. Babasından devraldığı bu tehlikeli meslekte yalnızlığın ağır psikolojik yüküyle boğuşuyor.

Bir gün Bishop, gizemli iş insanı Dean Sanderson'dan dostu ve akıl hocası Harry'yi öldürme emri alıyor ve görevi yerine getiriyor. Ardından Harry'nin mezarında oğlu Steve ile karşılaşıyor. Steve, babasının intikamını alabilmek için suikastçı olarak eğitilmek istiyor ve bu işi Bishop'tan talep ediyor. Böylece ikili arasında tehlikeli bir ortaklık başlıyor. Sırlar gün yüzüne çıktıkça olaylar kontrolden çıkıyor.

MEKANİK FİLMİNİN DEVAMI VAR MI?

Evet, filmin devamı çekildi. Mechanic: Resurrection (Mekanik 2: Diriliş) 26 Ağustos 2016'da vizyona girdi. Devam filminde Jason Statham yine Arthur Bishop rolünde.