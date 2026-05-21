Ünlülerin doktoru olarak bilinen Uzm. Dr. Mehmet Rahşan, son günlerde hakkında çıkan gözaltı haberi nedeniyle kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Dermatoloji alanındaki akademik geçmişi ve estetik tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan Rahşan, hem Türkiye’de hem de yurt dışında aldığı eğitimlerle kariyerini geliştirmiş bir hekim olarak biliniyor. Peki, Mehmet Rahşan kimdir, kaç yaşında? Ünlülerin Doktoru Mehmet Rahşan neden gözaltına alındı? İşte Mehmet Rahşan’ın hayatı, mesleki geçmişi ve gündeme yansıyan son gelişmeler…

MEHMET RAHŞAN KİMDİR?

Uzm. Dr. Mehmet Rahşan, dermatoloji alanında uzmanlaşmış bir hekimdir. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından dermatoloji ve estetik tıp alanında uluslararası eğitimlerle mesleki gelişimini sürdürmüştür.

Kariyerine özel muayenehane pratiğiyle devam eden Rahşan, İstanbul Levent bölgesinde kendi kliniğinde hizmet vermektedir. Dermatolojik tedaviler, lazer uygulamaları ve estetik dermatoloji alanındaki işlemler üzerine çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Mesleki gelişim sürecinde yurt dışında çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. 2006 yılında İtalya’nın Milano kentinde cilt gençleştirme, vasküler lezyonlar ve lazer uygulamaları üzerine eğitimler almış; ayrıca sedef hastalığı tedavisinde mikro-fototerapi yöntemleri konusunda sertifikasyon süreçlerine katılmıştır.

Daha sonraki süreçte Fransa’da botoks, dolgu, mezoterapi ve ileri anti-aging yöntemleri üzerine eğitimler aldığı, 2009 yılında ise Slovenya’da Erbium YAG ve ND YAG lazer teknolojileri ile lazerle cilt yenileme ve damar tedavileri üzerine eğitimlerini tamamladığı bilinmektedir.

Ayrıca Türk Dermatoloji Derneği ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği üyesi olduğu, İngilizce ve Fransızca bildiği ifade edilmektedir.

MEHMET RAHŞAN KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Rahşan’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açık, doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

ÜNLÜLERİN DOKTORU MEHMET RAHŞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Rahşan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştır. Soruşturmanın uyuşturucu madde iddialarına ilişkin olduğu ve toplamda 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilmiştir.

Operasyon kapsamında farklı alanlardan bazı tanınmış isimlerin de gözaltı listesinde bulunduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edilmiştir. Gözaltına alınanlar arasında çeşitli sanatçı ve oyuncuların da yer aldığı kamuoyuna yansımıştır.

Soruşturma süreciyle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışında ek bir detay paylaşılmamış olup, adli sürecin devam ettiği bildirilmektedir.