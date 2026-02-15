ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde, Mehmet Cengiz Öz'ün isminin geçtiği bir detay kamuoyunun gündemine taşındı. Belgelerde, Öz'ün 2016 yılında Jeffrey Epstein'a Sevgililer Günü daveti gönderdiği bilgisine yer verildi. Peki, Mehmet Öz kimdir, ne doktoru? Mehmet Öz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde dünyaya gelmiştir. Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Öz, hem Amerikan hem Türk vatandaşlığına sahiptir.

Babası Konya'nın Bozkır ilçesi kökenli bir doktordur. Annesi ise Çerkeslerin Şapsığ boyuna mensuptur. Bu çok kültürlü aile yapısı, Öz'ün hem ABD hem de Türkiye ile güçlü bağlar kurmasında etkili olmuştur.

Tıp alanındaki akademik çalışmaları, televizyon programcılığı ve siyasi girişimleriyle uluslararası kamuoyunda bilinen bir isim haline gelmiştir.

MEHMET ÖZ NE DOKTORU?

Mehmet Öz, kardiyotorasik cerrahidir. Kalp ve göğüs cerrahisi alanında uzmanlaşmıştır.

Tıp eğitimini tamamladıktan sonra 1986 yılında Columbia University Irving Medical Center bünyesinde cerrahi ihtisasına başlamıştır. 2001 yılında profesör unvanı almıştır.

Uzmanlık alanları arasında:

Minimal invaziv kalp cerrahisi

Kalp kapakçığı operasyonları

Kalp nakli

bulunmaktadır. Akademik kariyeri boyunca kalp sağlığı üzerine çeşitli bilimsel çalışmalar yürütmüş, 2018 yılında profesörlük görevinden emekli olmuştur.

MEHMET ÖZ KAÇ YAŞINDA?

11 Haziran 1960 doğumlu olan Dr. Öz, 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

MEHMET ÖZ NERELİ?

Mehmet Öz, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde doğmuştur. Ailesi Türkiye kökenlidir. Babası Konya'nın Bozkır ilçesindendir. Annesi Çerkes Şapsığ kökenlidir. Türk göçmen bir ailede yetişen Öz, hem ABD hem Türkiye vatandaşlığına sahiptir.

MEHMET ÖZ SERVETİ NE KADAR?

Mehmet Öz'ün servetiyle ilgili kamuoyuna yansıyan çeşitli değerlendirmeler bulunsa da, net ve resmi bir rakam paylaşılmamıştır.

Televizyon kariyeri, çok satan kitapları ve akademik geçmişi sayesinde önemli bir ekonomik gelir elde ettiği bilinmektedir. 2009 yılında başlayan ve 13 sezon boyunca yayınlanan The Dr. Oz Show, Dr. Öz'ün geniş kitlelere ulaşmasını sağlamış ve marka değerini artırmıştır.

Programın temelleri ise Öz'ün, The Oprah Winfrey Show programına 60'tan fazla kez konuk olmasıyla atılmıştır. Oprah Winfrey ile kurduğu medya bağlantısı, onun televizyon kariyerinin dönüm noktası olmuştur.

Televizyon Kariyerinde Yükseliş ve Eleştiriler

2009 yılında başlayan "The Dr. Oz Show", sağlık odaklı içerikleriyle geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır. Program 13 sezon boyunca yayınlanmıştır.

Ancak Öz, alternatif tıp ve tamamlayıcı tedavilere yer vermesi nedeniyle bazı tıp çevreleri tarafından eleştirilmiştir. Bilimsel temeli tartışmalı bazı önerileri kamuoyunda akademik tartışmalara yol açmıştır.

Siyasi Süreç ve 2022 Senato Seçimi

Dr. Öz, 2022 ABD Senatosu seçimlerinde Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Parti adayı olarak yarışmıştır. Bu süreçte iki büyük partiden biri tarafından aday gösterilen ilk Müslüman isim olmuştur.

Seçimde rakibi John Fetterman olmuştur ve seçimi kaybetmiştir.

Kasım 2024'te ise ABD Başkanı Donald Trump, Dr. Öz'ü Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) yöneticiliği için aday göstermiştir.

Uluslararası Tanınırlık ve Ödüller

Dr. Öz, etkisi nedeniyle Forbes tarafından "en etkili isimler" listesine dahil edilmiştir.

Ayrıca:

"Yılın Doktoru"

"Milenyum'un İyileştiricisi"

"Yarının Küresel Lideri"

gibi uluslararası ödüllere layık görülmüştür.

Yazdığı kitaplar milyonlarca satış rakamına ulaşmış ve sağlık yayıncılığı alanında geniş bir etki oluşturmuştur.

Eğitim Hayatından Akademik Zirveye

Mehmet Öz, lisans eğitimini Harvard University'nde tamamlamıştır. Ardından tıp eğitimini University of Pennsylvania'da almıştır.

Bu eğitim süreci, onun hem akademik hem klinik kariyerinin temelini oluşturmuştur. Columbia Üniversitesi'ndeki profesörlük süreciyle birlikte bilimsel üretimini sürdürmüş, 2018 yılında aktif akademik görevinden emekli olmuştur.