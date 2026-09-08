Mehmet Fatih Tançalan kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Fatih Tançalan (Kara Haydar) nereli, kaç yaşında, eşi kim?

“Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, gözaltına alınmasının ardından kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer aldı. Sosyal medya paylaşımları, lüks otomobilleri ve gösterişli yaşam tarzıyla dikkat çeken Tançalan hakkında “Mehmet Fatih Tançalan kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?” soruları araştırılıyor.

MEHMET FATİH TANÇALAN KİMDİR?

Bazı yayınlarda “Haydar Kara” ismiyle de anılan ve “Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, son dönemde gözaltına alınmasının ardından merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tançalan, özellikle lüks otomobilleri ve gösterişli yaşam tarzıyla gündeme geliyor.

MEHMET FATİH TANÇALAN NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Fatih Tançalan'ın adı ağırlıklı olarak otomotiv, lüks araç ve hizmet sektöründeki ticari faaliyetlerle gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarında lüks otomobilleri ve gösterişli yaşam tarzıyla dikkat çektiği belirtiliyor.

MEHMET FATİH TANÇALAN NERELİ?

Mehmet Fatih Tançalan'ın Vanlı olduğu yönündeki bilgiler çeşitli haberlerde yer alıyor. Sosyal medyada da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla anılıyor.

Tançalan'ın memleketine ilişkin kamuoyunda yer alan bilgiler bu yönde bulunurken, bunun dışında ek bir memleket bilgisi verilmemektedir.

MEHMET FATİH TANÇALAN KAÇ YAŞINDA?

“Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın doğum tarihine ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MEHMET FATİH TANÇALAN EŞİ KİM?

Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada fenomen Çağla Öz ile gerçekleştirdiği görkemli düğünle gündeme geldi. Tançalan'ın eşi olarak Çağla Öz'ün adı öne çıkıyor.