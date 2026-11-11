Mehmet Cibara kimdir, Mehmet Cibara Galatasaray'da görevi ne?

Gelişmelerin ardından "Mehmet Cibara kimdir?", "Mehmet Cibara Galatasaray'da hangi görevde?" ve "Mehmet Cibara kaç yaşında?" soruları merak edilmeye başlandı. İşte Mehmet Cibara'nın hayatı ve Galatasaray'daki görevlerine dair tüm detaylar.

MEHMET CİBARA KİMDİR?

Tam adı Mehmet Saruhan Cibara olan Galatasaraylı yönetici, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cibara, makine yüksek mühendisi olarak meslek hayatına 1982 yılında başladı. İş dünyasındaki kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır spor yöneticiliği yapan Cibara, özellikle Galatasaray'ın amatör branşlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Cibara 1956 doğumludur.

MEHMET CİBARA GALATASARAY'DA GÖREVİ NE?

Mehmet Cibara, Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni ikinci başkanı oldu. Yönetim kurulunda yaşanan kavganın ardından ikinci başkan Metin Öztürk ile yönetici Abdullah Kavukcu görevlerinden istifa etti. İstifaların kabul edilmesinin ardından yapılan yeni görev dağılımında Metin Öztürk'ten boşalan ikinci başkanlık koltuğuna Mehmet Cibara getirildi. Aynı düzenleme kapsamında Eray Yazgan başkan yardımcılığı görevini üstlendi. İstifa eden iki ismin yerine ise yedek üyelerden Ozan Bingöl ve Bora Bahçetepe yönetim kuruluna asil üye olarak girdi.

MEHMET CİBARA GALATASARAY'DA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Cibara, Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'ın voleybol şubesinden sorumlu yönetici olarak görev yaptı. 17 Ekim 2023'te Dursun Özbek yönetiminde başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2026 yılında yapılan seçimlerin ardından Özbek'in yeni yönetim kurulunda yer alan Cibara, başkan yardımcılığı görevini sürdürdü. Bu dönemde voleybol, kadın basketbol ve tekerlekli sandalye basketbolu başta olmak üzere birçok branştan sorumlu oldu.

MEHMET CİBARA ŞUBELERİ NEDEN DEVRETTİ?

Cibara, Eylül 2026'da yapılan görev dağılımında voleybol şubesini Ömer Sarıgül'e, kadın basketbol şubesini ise Mecit Mert Çetinkaya'ya devretti. Cibara, kulübün tüm sportif faaliyetlerinden sorumlu olduğunu, 16-17 şubeyle aynı anda yakından ilgilenmenin zor olması nedeniyle görevleri yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırdıklarını açıkladı. Cibara, bu kararın arkasında başka bir neden olmadığını vurguladı.

MEHMET CİBARA'DAN ZEMİN VE OSIMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan ikinci başkan Mehmet Cibara, son dönemde tartışılan stadyum zemini hakkında açıklamalarda bulundu. Zemin konusunda doğrudan bir suçlu görmediğini belirten Cibara, sahanın bir yıl önce Avrupa'da örnek gösterildiğini hatırlattı. Yaşanan sakatlıkların zeminden kaynaklanmadığını savunan Cibara, Victor Osimhen'in yaşadığı sorunun kronik olduğunu ifade etti. Cibara, en çok kar yağışından endişe duyduklarını da dile getirdi.

MEHMET CİBARA EVLİ Mİ?

Mehmet Cibara evli ve bir çocuk babası. Bu bilgi, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi biyografisinde de yer alıyor.