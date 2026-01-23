Haberler

Mehmet Altay neden öldü, Mehmet Altay kimdir?

Mehmet Altay neden öldü, Mehmet Altay kimdir?
Güncelleme:
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Altay neden öldü, Mehmet Altay kimdir?

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti. Mehmet Altay neden öldü, Mehmet Altay kimdir?

MEHMET ALTAY NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.

Ak Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

MEHMET ALTAY KİMDİR?

Mehmet Altay, Uşak'ta serbest avukat olarak çalıştı.

24, 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği görevlerinde yer aldı. 26. Dönem İçişleri Komisyonu Üyesi ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Altay, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Altay, kanser tedavisi görürken, 23 Ocak 2025 günü vefat etmiştir.

