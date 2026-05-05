“ Mehmet Ali Aydınlar neden başkan adayı olmadı?” sorusu, kulislerde farklı iddiaların ve değerlendirmelerin gündeme gelmesine yol açtı. Aydınlar’ın karar sürecine ilişkin net bir açıklama bulunmazken, olası adaylık ihtimalinin neden rafa kalktığı merak konusu olmaya devam ediyor. Konuya dair detaylar ve perde arkasındaki gelişmeler, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

MEHMET ALİ AYDINLAR FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Aydınlar, yaptığı yazılı açıklamada kulübün geleceğinin kendi ismi üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesini istemediğini belirterek adaylık kararından vazgeçtiğini duyurdu.

ADAYLIK KARARINDAN GERİ ADIM NEDENİ

Aday olmayı düşündüğünü ancak süreç içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle bu kararından döndüğünü ifade eden Aydınlar, kamuoyundaki söylemlerin ve oluşan ortamın Fenerbahçe’nin birlik ve beraberlik ruhuna zarar verebileceğini dile getirdi. Bu nedenle seçimli genel kurulda aday olmayacağını net bir şekilde açıkladı.

“FENERBAHÇE DEĞERLERİN KULÜBÜDÜR” VURGUSU

Açıklamasında Fenerbahçe’ye olan bağlılığının bir makam ya da unvana bağlı olmadığını vurgulayan Mehmet Ali Aydınlar, kulübe hizmet etmeye her zaman hazır olduğunu belirtti. Aydınlar, “Fenerbahçe kişilerin değil, değerlerin kulübüdür” sözleriyle süreci değerlendirdi ve camiaya destek mesajı verdi.