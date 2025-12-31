İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla savcılığa 3 saat süren ek ifade verdi. Soruşturma dosyasına giren bu yeni beyanlar doğrultusunda bazı isimler hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un suçladığı A.G. kimdir? Mehmet Akif Ersoy kimlerin isimlerini savcıya verdi? Detaylar...

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI VE TUTUKLULUK SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık tarihinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ersoy, "uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kullanılmasına yer sağlamak" suçlamalarıyla sorgulandı.

İlk ifadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ersoy hakkında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullandığına dair tespit yapıldı. Bu gelişmenin ardından Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 19 gün tutuklu kalan Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya ile birlikte savcılığa başvurarak yeni bir ifade verdiğini ve pişmanlık duyduğunu açıkladı. İfadenin ardından tekrar cezaevine sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA VERİLEN 3 SAATLİK İFADE

Mehmet Akif Ersoy'un savcılığa verdiği ek ifade, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alındı. Bu ifade yaklaşık 3 saat sürdü. Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlarda Ersoy, uyuşturucu temin etmediğini özellikle vurguladı.

Ersoy ifadesinde şu beyanlara yer verdi:

"Uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu. Ben kimseden uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda hazır bulunuyordu. Kimden geldiğini sormadım."

Savcılık, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan diğer şüphelilerin beyanlarını da Ersoy'a yöneltti. Bu kapsamda Ersoy'un, birlikte bulunduğu bazı ortamlar ve bu ortamlarda yer alan kişiler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

MEHMET AKİF ERSOY'UN SUÇLADIĞI A.G. KİMDİR?

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un ifadesinde adı geçen kişilerden biri A.G. olarak kayıtlara geçti. Edinilen bilgilere göre Ersoy, birçok kez aynı ortamda bulunduğunu belirttiği A.G. isimli kişiyi suçladı.

Ersoy'un beyanlarında A.G.'nin söz konusu ortamlarda bulunduğu ve soruşturma konusu fiillerle bağlantılı olarak savcılıkça değerlendirmeye alındığı ifade edildi. A.G. hakkında verilen bu beyanlar doğrultusunda savcılık tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

MEHMET AKİF ERSOY KİMLERİN İSİMLERİNİ SAVCIYA VERDİ?

Mehmet Akif Ersoy'un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede yalnızca A.G. değil, birlikte uyuşturucu kullandığını belirttiği bazı başka kişilerin isimlerinin de savcılıkla paylaşıldığı belirtildi.

Serbestiyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre; Ersoy, soruşturma kapsamında daha önce ifade veren diğer şüphelilerin anlatımlarına ilişkin sorulara yanıt verdi ve bu süreçte bazı kullanıcıların isimlerini açıkladı. Savcılığın, Ersoy tarafından verilen bu isimler hakkında ayrı ayrı inceleme başlattığı kaydedildi.

Yetkililer, paylaşılan isimlerin soruşturma dosyasına eklendiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.