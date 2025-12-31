İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un hukuki durumu kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Özellikle "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdiği ek ifadenin ardından, Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy ifadesinde ne dedi? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Bu kapsamda yaklaşık üç saat süren bir ifade verdi. Ancak savcılık tarafından yapılan değerlendirmede, Ersoy'un verdiği bilgilerin soruşturmaya yeni ve somut bir katkı sağlamadığı tespit edildi.

Savcılık, özellikle şu hususlara dikkat çekti:

Ersoy'un uyuşturucu madde kullandığına dair bulguların Adli Tıp Kurumu raporuyla zaten kesinleşmiş olması

Kiraladığı evlerde düzenlendiği öne sürülen uyuşturucu partilerinin, soruşturma dosyasında önceden bilinen bilgiler arasında yer alması

Bu gerekçeler doğrultusunda etkin pişmanlık talebi kabul edilmedi ve Mehmet Akif Ersoy'un tahliyesine karar verilmedi. Ersoy, ifadesinin ardından yeniden tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

MEHMET AKİF ERSOY MEHMET AKİF ERSOY İFADESİNDE NE DEDİ?

Soruşturmanın en kritik aşamalarından biri, Mehmet Akif Ersoy'un gözaltı ve tutukluluk sürecinde verdiği ifadeler oldu. İlk ifadesi ile etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade arasında önemli farklılıklar bulunuyor.

İlk ifade: Suçlamaları reddetti

9 Aralık 2025'te gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, emniyette verdiği ilk ifadesinde:

Uyuşturucu madde kullanmadığını,

Kendisine yöneltilen uyuşturucu ve cinsel ilişki temelli parti iddialarının iftira olduğunu

beyan etti.

Adli Tıp raporu sonrası gelen itiraf

Ancak süreç, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin ardından değişti. Yapılan analizlerde Ersoy'un kokain kullandığı tespit edildi. Bu raporun ardından Ersoy, savcılığa verdiği ek ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.

Etkin pişmanlık kapsamında verdiği bu ifadede Ersoy:

Kiraladığı evlerde düzenlenen uyuşturucu partilerine ilişkin bilgiler paylaştı,

Bu süreçlerde yaşanan birlikteliklere dair açıklamalarda bulundu,

Yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

İfadesinin sonunda ise dikkat çeken şu sözlere yer verdi:

"Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir."

Savcılık makamı, bu beyanların soruşturmaya yeni bir yön vermediği kanaatine vardı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyu, Mehmet Akif Ersoy'un mesleki geçmişini ve kariyerini de yakından araştırmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Medya kariyerine 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak adım attı.

TRT yılları ve savaş muhabirliği

2011 yılında TRT bünyesinde görev alan Ersoy:

Libya,

Yemen,

Şam,

Erbil

gibi çatışma bölgelerinde savaş muhabiri ve temsilci olarak çalıştı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında ise TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Ersoy, 2017'de Habertürk bünyesine katıldı. Kariyerinde yükselmeye devam eden Ersoy, 2024 yılından itibaren Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.