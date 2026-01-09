Mehmet Akif Ersoy, gazetecilik kariyerine 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak başlamıştır. Aynı yıl TRT'ye geçerek ulusal medyada muhabirlik ve savaş muhabirliği yapmış, 2010'da TRT Türk'ün Etiyopya'daki temsilciliğine atanmıştır. Peki, Mehmet Akif Ersoy Diyanet'te çalıştı mı? Mehmet Akif Ersoy Diyanet İşleri Başkanlığında hangi pozisyonda çalıştı? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY DİYANET'TE ÇALIŞTI MI?

Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin medya dünyasında özellikle çatışma bölgelerindeki haberciliği ve analitik bakışı ile tanınan önemli bir gazetecidir. Ersoy'un kariyerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan bağlantısı, basında zaman zaman merak konusu olmuştur. Verilen bilgiler ışığında, Mehmet Akif Ersoy 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında görev almıştır. Bu görev, onun gazetecilik kariyerinde farklı bir boyutu temsil etmektedir.

Ersoy, uzun yıllar TRT'de çeşitli görevler üstlenmiş, savaş muhabirliği ve dış temsilcilik deneyimi edinmiş bir isimdir. Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi çatışma bölgelerinde aktif olarak çalıştıktan sonra, elde ettiği tecrübeyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Orta Doğu ve İslam coğrafyasına dair danışmanlık rolünde kullanmıştır. Bu bağlamda Mehmet Akif Ersoy'un Diyanet'te çalıştığı açıkça doğrulanmaktadır.

MEHMET AKİF ERSOY DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA HANGİ GÖREVDE ÇALIŞTI?

Mehmet Akif Ersoy, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında önemli bir görev üstlenmiştir. Ersoy, Orta Doğu ve İslam coğrafyasından sorumlu başkan müşaviri olarak atanmıştır. Bu görev, hem uluslararası ilişkiler hem de dini ve kültürel konularda analiz ve danışmanlık gerektiren bir pozisyondur.

Ersoy'un Diyanet'teki bu rolü, onun gazetecilik geçmişiyle doğrudan bağlantılıdır. Daha önce TRT'de savaş muhabirliği yaparak edindiği saha deneyimi ve bölgeler arası analiz yeteneği, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki danışmanlık görevinde değerli bir katkı sağlamıştır.

MEHMET AKİF ERSOY GAZETECİLİK KARİYERİNİN ÖZETİ

Mehmet Akif Ersoy, gazeteciliğe 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak başlamıştır. Aynı yıl TRT'ye geçerek ulusal medyada muhabirlik ve savaş muhabirliği yapmıştır. 2010 yılında TRT Türk'ün Etiyopya'daki temsilciliğine atanmış, ardından Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi çatışma bölgelerinde aktif olarak görev almıştır.

Libya iç savaşı sırasında Muammer Kaddafi ile yaptığı röportaj, Ersoy'un adını geniş kitlelere duyurmuştur. 2012'de TRT Mısır temsilcisi olarak çalışmış, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı, 2014'te TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

2015'te "Zenga Zenga" belgeselini hazırlayan Ersoy, aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığında danışmanlık görevini üstlenmiştir. 2016'da Dış Politika Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmış ve 2017'de "Tünel - Gazze'de Yaşamak" isimli kitabını yayınlamıştır.

2017 yılında Habertürk TV'ye katılmış, "Manşet" ve "Nedir Ne Değildir?" programlarını sunmuştur. 2024 itibarıyla Habertürk TV genel yayın yönetmenliğine getirilmiş ve kanalın önemli ekran yüzlerinden biri olmuştur. Aralık 2024'te Ciner Grubu'ndan Can Holding'e geçen kanal yönetimini sürdürmüş, Eylül 2025'te ise TMSF kayyumu sonrası görevine devam etmiştir.