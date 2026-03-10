Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, Galatasaray Liverpool maçından sonra yayınlanacak mı?

Tarih temalı yapımlar arasında dikkat çeken Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin bu haftaki yayın durumu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. TRT 1 yayın akışında Galatasaray– Liverpool karşılaşmasının bulunması, dizinin yeni bölümünün ertelenip ertelenmediği sorusunu gündeme getirdi. Futbol karşılaşmasının ardından Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edilen konular arasında.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Tarih temalı dizileri yakından takip eden izleyiciler, bu hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünü göremeyince "Mehmed Fetihler Sultanı neden yok?" sorusunu araştırmaya başladı. Dizinin yayın akışındaki değişiklik, spor gündemindeki önemli bir karşılaşmadan kaynaklandı.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇI NEDENİYLE YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİ

TRT 1'in yayın akışında yapılan değişikliğe göre, futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Galatasaray – Liverpool karşılaşması nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi. Spor karşılaşmasının canlı yayınlanması, kanalın prime time programında değişiklik yapılmasına neden oldu.

Bu nedenle normal şartlarda yayınlanması planlanan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümü geçici olarak ertelendi.

Maçtan sonra dizinin tekrar ölümü ekranda olacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümünün, yayın akışının normale dönmesiyle birlikte gelecek hafta aynı gün ve saatinde TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.