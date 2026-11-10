Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu?

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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Dizinin 91. bölümü, bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümüne ilişkin merak edilenler.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

Evet, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var. Dizinin yeni bölümü, 10 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

MEHMED: FETİHLER SULTANI BUGÜN VAR MI?

Evet, Mehmed: Fetihler Sultanı bugün yayınlanacak. Dizinin 91. bölümü, salı akşamı yayın akışında yer alıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 91. bölümü bu akşam, 10 Kasım 2026 Salı günü yayınlanacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI SAAT KAÇTA?

Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında başlayacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI HANGİ KANALDA?

Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, her salı akşamı izleyicilerle buluşuyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KAÇINCI BÖLÜM?

Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam 91. bölümüyle ekrana gelecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI CANLI İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler, diziyi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından takip edebilir. Dizi, TRT 1'in resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI'NDA FATİH SULTAN MEHMED'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Fatih Sultan Mehmed karakterine Serkan Çayoğlu hayat veriyor. Dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetihlerini konu alıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Saat 20.00 kuşağında TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve ve NOW'da Anne Yarısı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Aynı saatte Show TV'de Sevdan Bir Ateş'in tekrar bölümü, ATV'de Var Mısın Yok Musun? ve TV8'de MasterChef Türkiye yer alacak.