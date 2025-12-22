Meclis'te kavga! Meclis'te neden kavga çıktı? Hangi partinin milletvekilleri kavga etti?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından siyasi tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye varan bir kavgaya dönüştü. Peki, Meclis'te neden kavga çıktı? Hangi milletvekilleri kavga etti? Detaylar...

2026 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Yoğun görüşmelerin ardından 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi oylamaya sunuldu. Oylamada toplam 569 oy kullanıldı. Teklif, 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi.

Aynı birleşimde 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de görüşüldü. Bu oylamada ise 563 oy kullanıldı; teklif 316 kabul, 247 ret oyuyla yasalaştı.

Bütçenin kabul edilmesiyle birlikte Genel Kurul'da tansiyonun düşmesi beklenirken, tam aksine siyasi gerilim hızla arttı.

MECLİS'TE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

2026 bütçesi görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Sözlü atışmaların ardından taraflar arasında fiziksel müdahaleye varan bir arbede yaşandı.

Genel Kurul salonunda gruplar arasında büyük bir karmaşa oluşurken, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaşanan kavga sırasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenin sağlanabilmesi için oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Kavganın ardından Genel Kurul salonunda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Milletvekillerinin oturduğu sıraların önünde bulunan çiçeklerin ezildiği, salon düzeninin bozulduğu görüldü.

HANGİ MİLLETVEKİLLERİ KAVGA ETTİ?

TBMM Genel Kurulu'ndaki kavga, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşandı. Olaylar sırasında CHP milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in etrafında adeta "etten duvar" ördü. Kameralara yansıyan bu anlar, kavganın en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Fiziksel temasın yaşandığı arbede sırasında taraflar arasında sert itişmeler görüldü. Meclis yönetiminin araya girmesi ve verilen aranın ardından ortam kısmen sakinleşti.

KAVGA SONRASI TBMM'DE OTURUM YENİDEN TOPLANDI

Verilen aranın ardından TBMM Genel Kurulu yeniden toplandı. Yaşanan gerginliğe rağmen yasama faaliyetleri devam etti ve bütçe süreci resmen tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 22 Aralık saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, bütçenin Türkiye, millet ve ekonomi için hayırlı olmasını temenni etti.