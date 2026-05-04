MEBBİS çöktü mü? 4 Mayıs MEBBİSYD neden açılmıyor, sorun mu var?

MEBBİS neden açılmıyor sorusu 4 Mayıs’ta en çok araştırılan konular arasına girdi. Kullanıcılar, MEBBİSYD giriş ekranında yaşanan hatalar nedeniyle sistemin çökmüş olabileceğini düşünürken, yaşanan aksaklığın bakım çalışması mı yoksa ani bir teknik sorun mu olduğu henüz netlik kazanmadı. Güncel gelişmeler ve resmi duyurular yakından takip ediliyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN İL İÇİ TAYİN BAŞVURULARI BAŞLADI

Öğretmenlerin il içi tayin başvurularının başlamasıyla birlikte MEBBİS sisteminde yoğunluk kaynaklı erişim sorunları yaşanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden işlem yapmak isteyen öğretmenler ve idari personel, sisteme girişte yavaşlama ve zaman zaman bağlantı hataları ile karşılaşıyor. Özellikle tercih döneminin açılmasıyla birlikte platforma aynı anda binlerce kullanıcının giriş yapması dikkat çekiyor.

MEBBİS SİSTEMİNDE YOĞUNLUK KAYNAKLI ERİŞİM SORUNU

4 Mayıs itibarıyla MEBBİS’te yaşanan yavaşlamanın temel nedeninin yoğun kullanıcı trafiği olduğu değerlendiriliyor. 2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının başlamasıyla birlikte sistem üzerinde ciddi bir yük oluştu. Aynı anda tercih işlemi yapmak ve kontenjanları görüntülemek isteyen kullanıcılar, sunucularda geçici yavaşlamalara ve hata ekranlarına neden olabiliyor.

MEBBİS’E ERİŞİM SORUNUNUN NEDENLERİ

Başvuru ekranlarının aktif hale getirilmesiyle birlikte arka planda yapılan teknik düzenlemeler de sistemde kısa süreli kesintilere yol açabiliyor. Bu durum, kullanıcıların 500 Internal Server Error veya sayfa açılmama gibi hatalarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Ancak şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistemin tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

MEBBİS GİRİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

MEBBİS’e erişimde sorun yaşayan kullanıcıların farklı yöntemleri denemesi öneriliyor. Yoğunluk anlarında e-Devlet üzerinden giriş yapmak genellikle daha stabil bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca tarayıcı yerine MEBBİS mobil uygulaması veya MEB Ajanda üzerinden giriş denemesi de alternatif çözümler arasında yer alıyor. Mevcut sorunların büyük ölçüde sistem yoğunluğundan kaynaklandığı değerlendiriliyor.