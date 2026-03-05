"Maymun Punch öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu, internet kullanıcıları arasında hızla yayılan bir tartışmanın merkezinde. Hayranları ve takipçileri, efsanevi karakterle ilgili güncel durumu merak ediyor ve gerçek bilgiye ulaşmak istiyor. Maymun Punch öldü mü, yaşıyor mu?

MAYMUN PUNCH ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Punch adlı yavru Japon makak maymunu, sosyal medyada paylaşılan bir video sayesinde kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. Hayvanat bahçesindeki diğer maymunlar tarafından dışlandığı anlarda peluş oyuncağına sarılması, milyonlarca kişinin kalbini kazandı. Ancak son günlerde sosyal medyada dolaşan "Punch öldü" iddiası, hayranları arasında kafa karışıklığına yol açtı.

YETİM YAVRUNUN İNTERNETTEKİ ÜNÜ

Chiba Prefektörlüğü'ndeki Ichikawa City Zoological and Botanical Garden'da yaşayan Punch, sürüye uyum sağlamakta zorlandığı anlarla dikkat çekti. Görüntülerde, diğer maymunlar tarafından kabul görmeyen Punch'ın peluş bir orangutana sarılması sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Video hızla yayıldı ve Punch, internette bir dayanışma sembolüne dönüştü. Takipçiler, yavru makak için destek mesajları paylaşırken, hayvanat bahçesi yetkilileri de Punch'ın yeni arkadaşlar edinmeye başladığını ve bakımının sürdüğünü açıkladı.

SOSYAL MEDYADA "PUNCH ÖLDÜ" İDDİASI

Son günlerde HFR Podcast adlı bir hesap, "Punch the monkey found dead in Atlanta" paylaşımı yaptı. Siyah-beyaz bir Punch fotoğrafıyla paylaşılan içerik kısa sürede viral oldu. Ancak hesap açıklamasında paylaşımın "parodi" ve "tamamen sahte içerik" olduğu belirtiliyor.

Punch'ın öldüğüne dair hiçbir resmi açıklama bulunmuyor. Aksine, yavru makak hâlâ Japonya'daki hayvanat bahçesinde sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Kullanıcılar da Atlanta iddiasının mantıksız olduğunu ve Punch'ın Ichikawa'da olduğunu hatırlattı.

HAYVANAT BAHÇESİNDEN RESMİ BİLGİLENDİRME

Ichikawa City Zoological and Botanical Garden yönetimi, Punch ve diğer Japon makakların sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamada, ziyaretçilerin Punch'ı görmek için yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Yetkililer, maymun refahının öncelikli olduğunu vurguladı.

Bahçede dört ayrı arka alanın bulunduğu ve Punch'ın zaman zaman bu alanlarda dinlendiği ifade edildi. Ayrıca çevresel zenginleştirme amacıyla yerleştirilen ağaçlar, genç makaklar için oyun alanı işlevi görüyor. Yönetim, yaşam alanlarını sürekli iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.