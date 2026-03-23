Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tehdit mi ediliyor, kim tehdit ediyor? Yasemin Minguzzi ne açıklama yaptı, cumhurbaşkanından yardım mı istedi?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Oğlunun katillerinin serbest kalması ve kendisine yöneltilen tehditler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen anne, yaşanan olayların boyutunu gündeme taşıdı. Yasemin Minguzzi'nin çağrısı ve gelişmeler, kamuoyunda merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor...

YASEMİN MİNGUZZİ TEHDİT Mİ EDİLİYOR?

Evet, Yasemin Minguzzi sürekli ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Ayrıca, küçük yeğenlerinin okullarına kadar takip edildiğini ve oğlunun katillerinin TikTok üzerinden canlı yayın açtığını belirtti.

YASEMİN MİNGUZZİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Acılı anne, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: "Oğlumun katilleri serbest ve sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Küçücük yeğenlerim okullarına kadar takip ediliyor. Bu polis arabası yaklaşık bir yıldır kapımın önünde. Dün akşam da katiller TikTok'ta canlı yayına girmişler. Lütfen sesimizi duyun. Artık dayanılmaz bir hal aldı."

YASEMİN MİNGUZZİ CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM MI İSTEDİ?

Evet, Yasemin Minguzzi videoda doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım talebinde bulundu ve "Lütfen sesimizi duyun. Yalvarıyorum, artık bir cevap verin" dedi.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde kaykay malzemesi almak için gittiği salı pazarında 15 yaşındaki B.B. ve U.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Adli Tıp raporuna göre, Minguzzi'nin ölüm nedeni kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanmasıdır. İddianamede B.B.'nin bıçakla birden fazla kez saldırdığı, U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtilmiştir.