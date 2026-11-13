MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı 13 Kasım Cuma?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin tariflerini zamana karşı yarışarak hazırlamak için mutfakta ter döküyor.
Bölümün ardından izleyiciler " Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı?" ve "Ödülün sahibi kim oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununda yaşananlar.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU NASIL OYNANDI?
Ödül oyunu iki aşamada oynandı. İlk aşamada kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin belirlediği tarifleri zamana karşı hazırladı. Takım oyununun ardından bireysel aşamaya geçildi. Bireysel aşamayı kazanan yarışmacı ödülün sahibi oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Tolgahan
Muhammed
Bahar
Nurten
Nilay
Şükran
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tolga
Şadi
Enes
Ayşe
Burçin
Armağan
Eyyüp Can
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışma henüz sona ermedi.
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
MasterChef Türkiye, haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanıyor.