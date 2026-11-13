MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı 13 Kasım Cuma?

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Bölümün ardından izleyiciler " Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı?" ve "Ödülün sahibi kim oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununda yaşananlar.



MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU NASIL OYNANDI?

Ödül oyunu iki aşamada oynandı. İlk aşamada kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin belirlediği tarifleri zamana karşı hazırladı. Takım oyununun ardından bireysel aşamaya geçildi. Bireysel aşamayı kazanan yarışmacı ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Tolgahan

Muhammed

Bahar

Nurten

Nilay

Şükran

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Tolga

Şadi

Enes

Ayşe

Burçin

Armağan

Eyyüp Can