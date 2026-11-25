25 Kasım MasterChef Türkiye kim kazandı, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Günün menüsünün Saray Mutfağı olduğu dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Tolgahan oldu. Oyunu kaybeden kırmızı takımdan bir yarışmacı, günün eleme adayı olarak potaya girdi.

25 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Kasım tarihli bölümde dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. Yarışmacıların Saray Mutfağı'nın lezzetlerini hazırladığı oyunda, şeflerin değerlendirmesinin ardından galip gelen taraf mavi takım oldu. Bu sonuçla mavi takım, eleme potasından uzak kalmayı başardı.