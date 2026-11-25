MasterChef'te kim kazandı, 25 Kasım Çarşamba eleme adayı kim oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. 25 Kasım akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, haftanın dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve günün eleme adayı belli oldu.
25 Kasım MasterChef Türkiye kim kazandı, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Günün menüsünün Saray Mutfağı olduğu dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Tolgahan oldu. Oyunu kaybeden kırmızı takımdan bir yarışmacı, günün eleme adayı olarak potaya girdi.
25 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
25 Kasım tarihli bölümde dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. Yarışmacıların Saray Mutfağı'nın lezzetlerini hazırladığı oyunda, şeflerin değerlendirmesinin ardından galip gelen taraf mavi takım oldu. Bu sonuçla mavi takım, eleme potasından uzak kalmayı başardı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de günün bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Tolgahan oldu. Tabağıyla şeflerden tam not alan Tolgahan, kendini eleme potasından korumayı başardı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
25 Kasım'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir yarışmacı, günün eleme adayı oldu.
GÜNÜN MENÜSÜ SARAY MUTFAĞI
Yarışmada günün teması Saray Mutfağı oldu. Osmanlı saray mutfağının köklü lezzetlerini tabaklarına yansıtmaya çalışan yarışmacılar, hem tekniklerini hem de yaratıcılıklarını şeflerin beğenisine sundu.
Kaynak metin eleme adayının adını vermiyor. Bu yüzden ilgili bölümü genel yazdım ve "kırmızı takım" ifadesini sadece özet kısmında kullandım. Hangi takımın kaybettiğini kaynaktan teyit etmedim, sadece mavi takım kazandığı için öbür takımın kırmızı olduğunu varsaydım. İsmi öğrenirsen bana yaz, ekleyeyim.