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MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'te Kübra mı Faruk mu elendi?

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MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'te Kübra mı Faruk mu elendi?
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MasterChef Türkiye’de eleme gecesinin ardından yarışmanın takipçileri, gecede yaşanan gelişmeleri ve yeni haftaya kimlerin devam ettiğini merak ediyor. Özellikle ikinci turda mücadele eden yarışmacılar ve elenen isim gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'te Kübra mı Faruk mu elendi? Detaylar...

Masterchef Türkiye’de eleme heyecanı yaşanırken yarışmanın izleyicileri gecenin sonucuna ilişkin detayları araştırmaya başladı. İkinci turda kimlerin yarıştığı ve yarışmaya kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki,  Masterchef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Kübra mı Faruk mu elendi? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF’TE İKİNCİ TURDA KİMLER YARIŞTI?

Eleme gecesinin ikinci turunda Ayşe, Faruk, Kübra ve Tolğa mücadele etti. Dört yarışmacı, Mehmet Şef tarafından hazırlanması istenen Ördek pastilla tabağını en başarılı şekilde hazırlayarak MasterChef Türkiye’de kalmaya çalıştı.

İkinci turdaki mücadelenin ardından şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ördek pastilla tabağını en başarılı hazırlayan yarışmacı Ayşe oldu. Ayşe, elde ettiği sonuçla yeni haftaya devam etmeye hak kazandı.

İkinci turda Ayşe’nin ardından en başarılı tabağı hazırlayan isim ise Tolğa oldu. Tolğa da elde ettiği sonuçla MasterChef Türkiye’de yarışmaya devam eden isimler arasına girdi.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye’nin 20 Eylül 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde eleme potasında son iki isim Kübra ve Faruk oldu. İki yarışmacı, yarışmada kalabilmek için eleme gecesinin son mücadelesinde karşı karşıya geldi.

İki yarışmacı arasındaki mücadelenin ardından MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Faruk oldu. Böylece Faruk, 20 Eylül 2026 tarihli eleme gecesinde yarışmaya veda eden yarışmacı olarak belirlendi.

MasterChef’te gecenin ikinci turunda Ayşe ve Tolğa yarışmaya devam etme hakkı kazanırken, Kübra ve Faruk son iki isim oldu. Eleme sonucunda ise Faruk’un yarışmaya devam edemeyeceği kesinleşti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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