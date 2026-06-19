MasterChef Tolgahan kimdir, Tolgahan Özden kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Tolgahan elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yer alan Tolgahan Özden, sergilediği tabaklar ve performansıyla dikkat çekiyor. Tolgahan’ın yarışmadaki son durumu ve elenip elenmediği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF TOLGAHAN ÖZDEN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Tolgahan Özden, 22 yaşında olup genç yaşına rağmen mutfak tecrübesiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yarışmaya katılımıyla birlikte performansı merak konusu oldu.

MUTFAK KARİYERİ VE DENEYİMİ

Tolgahan Özden, 8 yıldır aşçılık yaparak profesyonel mutfaklarda tecrübe kazanmış bir yarışmacıdır. Küçük yaşlardan itibaren mutfakla iç içe olan Tolgahan, bu birikimini MasterChef sahnesine taşımıştır.

YARIŞMADAKİ SON DURUMU

MasterChef 2026’da sergilediği başarılı performansla jüriyi etkileyen Tolgahan Özden, değerlendirmeler sonucunda bir üst tura yükselmeyi başarmıştır. Bu sonuç, yarışmadaki iddiasını güçlendirmiştir.