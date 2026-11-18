MasterChef takım oyununu kim kazandı, hangi takım 17 Kasım? MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yeni haftanın heyecanı sürüyor. 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelen bölümde takımlar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Bölümün ardından izleyiciler, "MasterChef takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Masterchef Türkiye'de 17 Kasım akşamı oynanan takım dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda mavi takım haftanın ilk dokunulmazlığını elde ederek eleme potasından uzak kaldı. Oyunu kaybeden kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi yapılacak. Yarışmanın son aşamalarına yaklaşılırken takım oyunlarının önemi her geçen hafta artıyor. İşte 17 Kasım MasterChef takım oyununu kazanan takım ve haftanın eleme sürecine ilişkin tüm detaylar.
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI 17 KASIM?
MasterChef Türkiye'de 17 Kasım Salı akşamı oynanan takım oyununu mavi takım kazandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
17 Kasım'da oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu. Böylece mavi takımdaki yarışmacılar, haftanın eleme potasına girme riskinden kurtuldu.
KIRMIZI TAKIMDA NE OLACAK?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Kırmızı takımdaki yarışmacılar, bireysel oyunda dokunulmazlık kazanmak ve eleme potasından kurtulmak için tezgah başına geçecek.
MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de geçen haftanın eleme gecesinde Nurten yarışmaya veda etti. Nurten'in elenmesinin ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.
MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri TV8'in dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.
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