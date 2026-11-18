Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Masterchef Türkiye'de 17 Kasım akşamı oynanan takım dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda mavi takım haftanın ilk dokunulmazlığını elde ederek eleme potasından uzak kaldı. Oyunu kaybeden kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi yapılacak. Yarışmanın son aşamalarına yaklaşılırken takım oyunlarının önemi her geçen hafta artıyor. İşte 17 Kasım MasterChef takım oyununu kazanan takım ve haftanın eleme sürecine ilişkin tüm detaylar.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI 17 KASIM?

MasterChef Türkiye'de 17 Kasım Salı akşamı oynanan takım oyununu mavi takım kazandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.