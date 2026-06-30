MasterChef Şengül kimdir, Şengül Karapınar yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Şengül elendi mi?

Masterchef Şengül hakkında artan ilgiyle birlikte “Şengül Karapınar elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. 2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacının yaşı, mesleği ve memleketi izleyiciler tarafından sıkça sorgulanırken, yarışmadaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MASTERCHEF ŞENGÜL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Şengül Karapınar, Ankara’dan yarışmaya katılıyor. 44 yaşında olan Şengül, bir kız çocuğu annesi olarak hem aile hayatını hem de mutfak tutkusunu birlikte sürdürüyor. Yarışmadaki enerjisi ve kararlı duruşuyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti.

ANKARA’DAN MASTERCHEF SAHNESİNE

Ankara’dan programa katılan Şengül, uzun yıllardır yemek yapmaya olan ilgisini profesyonel bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Ev mutfağındaki tecrübesini yarışma sahnesine taşıyan yarışmacı, hazırladığı tabaklarla jüri karşısında dikkat çekmeyi başardı.

ŞENGÜL KARAPINAR BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Şengül, sergilediği başarılı performansın ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Jüri üyelerinden olumlu geri dönüşler alan yarışmacı, yarışmadaki iddiasını sürdürürken bir sonraki etap için hazırlıklarına devam ediyor.