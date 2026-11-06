MasterChef Şadi kimdir, Şadi kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Tam adı Şadi Altınay olan yarışmacı, eczacılık mesleğinin ardından mutfak tutkusunun peşine düşerek Masterchef'e katıldı. 51 yaşındaki Şadi, 49 yaşında aşçılık eğitimine başlayarak dikkat çekici bir hikâyeye imza attı. İşte MasterChef Şadi Altınay'ın hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF ŞADİ KİMDİR?

MasterChef Şadi'nin tam adı Şadi Altınay. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Şadi, uzun yıllar eczacı olarak çalıştı. Mutfağa olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmek isteyen Şadi, 49 yaşında Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nun aşçılık programına kaydoldu ve bölümünü ikincilikle tamamladı.

MASTERCHEF ŞADİ KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Şadi Altınay, 51 yaşında. Şadi, bu sezonun ana kadrosundaki en deneyimli yarışmacılardan biri olarak dikkat çekiyor.

MASTERCHEF ŞADİ NERELİ?

Şadi Altınay, Antalyalı. Antalya'da doğup büyüyen Şadi, MasterChef Türkiye'de Antalya'yı temsil ediyor. Şadi'nin annesinin Lübnan kökenli olduğu biliniyor.

MASTERCHEF ŞADİ EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şadi Altınay'ın medeni durumuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Şadi ya da MasterChef Türkiye tarafından bu konuda kamuoyuyla paylaşılmış bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF ŞADİ NE İŞ YAPIYOR?

Şadi Altınay'ın mesleği eczacılık. Uzun yıllar sağlık alanında çalışan Şadi, mutfak tutkusunu akademik eğitimle destekleyerek aşçılık bölümünden de mezun oldu.

ŞADİ MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Şadi Altınay, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna 9. yarışmacı olarak girdi.

MASTERCHEF ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

3 Kasım'da yayınlanan bölümde Ayşe ile yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medyada Şadi'nin yarışmadan diskalifiye edildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Ancak TV8, Acun Medya ya da yapım ekibi tarafından Şadi'nin diskalifiye edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.