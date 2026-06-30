MasterChef Nevzat kimdir, Nevzat Güzel kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Nevzat elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’nın dikkat çeken isimlerinden Nevzat Güzel, jüri karşısına çıktıktan sonra gündem oldu. Yarışmadaki performansı kadar hayatı da merak edilen Nevzat Güzel hakkında "Kimdir, kaç yaşında, nereli, elendi mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte MasterChef Nevzat Güzel ile ilgili tüm detaylar...

MASTERCHEF NEVZAT GÜZEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde yarışan Nevzat Güzel, Diyarbakır’dan katılmasıyla dikkat çekti. 24 yaşındaki genç yarışmacı, hazırladığı yöresel siron yemeğiyle jüri karşısında öne çıktı. Bölümün yayınlanmasının ardından "MasterChef Nevzat kimdir, kaç yaşında, nereli?" ve "2026 MasterChef Nevzat elendi mi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Nevzat Güzel, Diyarbakırlıdır. Genç yaşına rağmen mutfak kültürüne olan ilgisiyle yarışmaya katılan Nevzat, yöresel lezzetleri modern sunumla birleştirmesiyle dikkat çekti.

NEVZAT 24 YAŞINDA DİYARBAKIR’DAN KATILDI

24 yaşındaki Nevzat Güzel, Diyarbakır’ın zengin mutfak kültürünü temsil ederek yarışmaya dahil oldu. Yarışmadaki enerjisi ve özgüveni jüri tarafından olumlu karşılandı.

MASTERCHEF NEVZAT İLK TURU GEÇTİ

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde yaptığı siron yemeğiyle beğeni toplayan Nevzat Güzel, jüri değerlendirmesi sonucunda ilk turu geçerek bir üst aşamaya yükselmeyi başardı.