Masterchef Türkiye'nin 26 Kasım tarihli bölümü, haftanın en kritik anlarından biri olan eleme gecesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacıların hem takım mücadelelerinde hem bireysel etaplarda sınandığı yoğun bir maraton sonunda, yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi? 26 Kasım MasterChef hangi yarışmacı elendi? Eleme potasında kimler var? Detaylar haberimizde!

26 KASIM MASTERCHEF'TE HANGİ TRAKIM ELENDİ?

MasterChef mutfağında eleme heyecanının en yoğun yaşandığı 26 Kasım gecesinde, yarışmaya veda eden isim Murat Can oldu. Eleme gecesinin iki aşamalı değerlendirmesinde tabakları rakiplerine kıyasla daha az başarılı bulunan Murat Can, jüri üyelerinin puanlaması sonucunda potanın en zayıf ismi olarak açıklandı.

Eleme turunun ilk kısmında verilen yaratıcılık görevi, yarışmacıların teknik kabiliyetlerini ve lezzet dengesini ortaya koymalarını amaçladı. Ancak Murat Can, başlangıçta aldığı düşük puanı ikinci aşamada toparlayamadı. Final tabağında kullanılan ürünlerin doğru pişirilmemesi, sos dengesindeki hatalar ve tabak sunumunun beklentileri karşılamaması — elenmesinin temel nedenleri olarak gösterildi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu haftanın kritik eleme potasında dört isim yer aldı:

Çağatay

Ayla

Onur Can

Mert

Her biri güçlü performanslarıyla dikkat çeken bu yarışmacılar, haftanın dokunulmazlık kaybeden takımından seçildi. Takım oyunlarındaki başarısızlık ve bireysel dokunulmazlık etaplarında beklentiyi karşılayamayan yarışmacılar, eleme stresini yoğun şekilde yaşadı.

Potadaki isimlerin tümü, yarışma boyunca hem istikrarlı hem dikkat çekici tabaklar ortaya koymuş olsa da eleme geceleri MasterChef'in en belirleyici anları olduğundan, her adım büyük önem taşıyordu.