Masterchef 16 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu ve kırmızı takım kaptanlığına kim seçildi soruları, yayının ardından izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın tadım ve puanlamalarıyla belirlenen kazanan, yeni haftanın mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanını da seçme hakkı elde ediyor. Kaptanların belirlenmesiyle MasterChef Türkiye'de haftanın takımları kuruluyor ve dokunulmazlık oyunları için geri sayım başlıyor. İşte 16 Kasım MasterChef kaptanlık oyunu, mavi ve kırmızı takım kaptanları ve takımlarla ilgili tüm detaylar.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 16 Kasım Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar kuru fasulye ve pilav hazırladı. Şeflerin tadım ve puanlamasının ardından en yüksek puanı alan yarışmacı, oyunu kazanarak yeni haftanın mavi takım kaptanı oluyor. Kaptanlık oyununu kazanan isim, yayının ardından belli olacak.

MASTERCHEF 16 KASIM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununun galibi, 16 Kasım haftasında mavi takımın başına geçecek. Mavi takım kaptanı, kendi takımını kurmanın yanı sıra rakip kırmızı takımın kaptanını belirleme avantajını da elde ediyor.

MASTERCHEF 16 KASIM KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı, kaptanlık oyununu kazanan yarışmacının tercihiyle belirleniyor. Mavi takım kaptanının kararının ardından kırmızı takımın lideri de netleşecek.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞACAK?

Kaptanların belirlenmesinin ardından MasterChef'te haftanın takım kadroları oluşturulacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, yarışmacıları sırayla seçerek ekiplerini kuracak. Yeni takımların belirlenmesiyle birlikte haftanın dokunulmazlık oyunları ve takım mücadeleleri başlayacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNDA NE PİŞİRİLDİ?

Yeni haftanın kaptanlık oyununda şefler, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden kuru fasulye ve pilavı tercih etti. Yarışmacıların bu klasik ikiliyi kusursuz kıvamda pişirmesi ve tabağı etkileyici bir sunumla şeflerin karşısına çıkarması bekleniyor.

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde Nurten, Burçin, Bahar ve Enes eleme potasında mücadele etti. Yarışmacılardan kereviz kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin puanlaması sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

MasterChef Türkiye, haftanın her günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışmanın yeni bölümleri, TV8'in dijital platformlarından da takip edilebiliyor.