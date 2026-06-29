MasterChef Feride kimdir, Feride Dalkesen yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Feride elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026'da yarışan Feride Dalkesen, ilk turdaki performansıyla adından söz ettiren isimlerden biri oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, Feride'nin yaşı, memleketi, mesleği ve yarışmadaki son durumunu araştırmaya başladı. Peki MasterChef Feride kimdir, ne iş yapıyor ve 2026 sezonunda yarışmaya devam ediyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar.

MASTERCHEF FERİDE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacıları arasında yer alan Feride Dalkesen, ilk tur performansıyla şeflerin beğenisini kazanarak adından söz ettirdi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılan 26 yaşındaki yarışmacı, hazırladığı tabakla başarılı bir performans sergileyerek bir üst tura yükselmeyi başardı. Yarışmanın ardından "MasterChef Feride kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?" soruları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

MASTERCHEF FERİDE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Feride Dalkesen, 26 yaşındadır ve Kıbrıs'tan yarışmaya katılmıştır. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Feride, profesyonel kariyerini gastronomi alanında sürdürmektedir.

MASTERCHEF FERİDE'NİN MESLEĞİ NE?

Feride, yaklaşık 9 yıldır aşçılık mesleğini yapıyor. Mutfakta edindiği tecrübeyi MasterChef Türkiye sahnesine taşıyan genç yarışmacı, profesyonel deneyimini şeflerin karşısında sergileyerek dikkat çekti.

MASTERCHEF FERİDE BİR ÜST TURA ÇIKTI MI?

Evet. MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde hazırladığı yemekle şeflerden olumlu oy alan Feride Dalkesen, başarılı performansıyla bir üst tura çıkmayı başardı. Böylece ana kadroya giden yolda önemli bir engeli geride bıraktı.

MASTERCHEF'TE HEDEF ANA KADRO

İlk turu başarıyla geçen Feride Dalkesen, şimdi MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girebilmek için mücadelesini sürdürecek. Kıbrıs'tan yarışmaya katılan ve 9 yıllık mutfak deneyimine sahip olan yarışmacı, ilerleyen turlarda da iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.