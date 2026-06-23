MasterChef Ferdi kimdir, Ferdi Çalyaka kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Ferdi elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da adından söz ettiren yarışmacılardan Ferdi Çalyaka, hem tabakları hem de yarışmadaki performansıyla gündem oldu. İzleyiciler “MasterChef Ferdi elendi mi, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?” sorularına yanıt ararken, genç yarışmacının hayatı ve mutfak geçmişi de yoğun ilgi görmeye başladı. Yarışmadaki son durumu ise sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

MASTERCHEF FERDİ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Ferdi, Antalya’dan katılıyor. Genç yaşına rağmen mutfak konusundaki tecrübesiyle öne çıkan Ferdi, izleyicilerin ilgisini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

FERDİ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yarışmacı Ferdi’nin 28 yaşında olduğu biliniyor. Antalya’dan yarışmaya katılan genç şef adayı, hem enerjisi hem de tabaklarındaki özgün sunumlarıyla jüri karşısında olumlu yorumlar aldı.

MASTERCHEF’TE BİR ÜST TURA YÜKSELDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2026’da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ferdi, başarılı performansı sayesinde bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuç, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yarışmacının ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.