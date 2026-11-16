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MasterChef Eyyüp Can'ın eşi kim, adı ne, kaç yaşında, nereli?

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MasterChef Eyyüp Can'ın eşi kim, adı ne, kaç yaşında, nereli?
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonunda yarışan Eyyüp Can Güneş, eşiyle ilgili sözleriyle gündem oldu. Sosyal medyada Eyyüp Can'ın eşine ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafın paylaşılmasının ardından "MasterChef Eyyüp Can'ın eşi kim?" sorusu merak konusu oldu.

Eyyüp Can'ın eşinin adı, yaşı ve memleketi kamuoyuyla paylaşılmadı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki kişinin Eyyüp Can'ın eşi olup olmadığı da doğrulanmadı. İşte Eyyüp Can ve eşi hakkında bilinenler.

MASTERCHEF EYYÜP CAN'IN EŞİ KİM?

Masterchef yarışmacısı Eyyüp Can Güneş evli. Ancak eşinin kim olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Eyyüp Can, eşinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

EYYÜP CAN'IN EŞİNİN ADI NE?

Eyyüp Can'ın eşinin adı bilinmiyor. Eşinin adına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi yok.

EYYÜP CAN'IN EŞİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eyyüp Can'ın eşinin yaşı ve memleketi bilinmiyor. Bu bilgilere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN FOTOĞRAF GERÇEK Mİ?

15 Kasım 2026'da sosyal medyada Eyyüp Can'ın eşine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşıldı. Ancak fotoğraftaki kişinin kimliği doğrulanmadı. Eyyüp Can da fotoğrafla ilgili bir açıklama yapmadı.

EYYÜP CAN "EŞİM KISKANÇ" DEDİ

Eyyüp Can, yarışma sırasında eşinin kıskanç olduğunu ve kadın yarışmacılarla konuşmasını istemediğini söyledi. Yarışmanın ilk bölümlerinde bazı kadın yarışmacıları eleme potasına göndermesi de dikkat çekti.

ŞİRİNGÜL OLAYI NEDİR?

Eyyüp Can, önceki bölümlerde yarışmacı Şiringül'ü eleme potasına gönderdi. Şiringül'ü bilerek mi potaya gönderdiği sorusuna Eyyüp Can, bu tercihi eşinin isteği üzerine yaptığını söyleyerek yanıt verdi. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MASTERCHEF EYYÜP CAN KİMDİR?

Eyyüp Can Güneş, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışıyor. Şanlıurfalı olan Eyyüp Can, ana kadroya yedekten girdi. Eyyüp Can evli ve bir çocuk babası.

 

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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