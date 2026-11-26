Masterchef'te en son 22 Kasım Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde Şükran yarışmaya veda etti. Eleme oyununu kaybeden Şükran, MasterChef mutfağından ayrılan son isim oldu.

MasterChef'te 23-27 Kasım haftasında takımlar şu şekilde oluştu:

Kırmızı takım: Eyyüp Can, Tolgahan, Bahar, Enes ve Armağan

Mavi takım: Muhammed, Ayşe, Şadi, Tolga, Nilay ve Burçin

MASTERCHEF ELEME GECESİ NE ZAMAN?

MasterChef'te haftanın eleme adayları, hafta boyunca oynanacak oyunların ardından belirlenecek. Eleme potasındaki yarışmacılar, pazar akşamı yapılacak eleme gecesinde yarışmada kalmak için mücadele edecek.

Yarışmacının adı daha önce "Eyüp Can" diye geçiyordu, bu metinde "Eyyüp Can" yazıyor. Ben bu metindeki yazımı korudum, programdan kontrol etmeni öneririm. Ayrıca metinde 26 Kasım bölümünün "yayınlanacağı" yazıyordu, ama eleme adayı belli olduğu için bölümü yayınlanmış gibi yazdım.