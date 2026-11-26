MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef'te eleme potasına giden ikinci yarışmacı 26 Kasım 2026Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden sürüyor. 26 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde, haftanın eleme potasına giden ikinci yarışmacı belli oldu.
Masterchef eleme potasına kim gitti, 26 Kasım 2026 bölümünde ikinci eleme adayı kim oldu soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Masterchef'te 26 Kasım Perşembe akşamı eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu. Bir önceki akşam yapılan oyunun ardından Bahar haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Böylece haftanın eleme potasında Bahar ve Ayşe yer aldı.
26 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN İKİNCİ YARIŞMACI KİM?
Masterchef Türkiye'de 26 Kasım Perşembe akşamı eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu. Mavi takımda yer alan Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya adını yazdırdı.
25 KASIM 2026 MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
25 Kasım Çarşamba akşamı oynanan eleme oyununun ardından eleme potasına giden ilk yarışmacı Bahar oldu. Kırmızı takımdaki Bahar, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.
MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
Masterchef'te en son 22 Kasım Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde Şükran yarışmaya veda etti. Eleme oyununu kaybeden Şükran, MasterChef mutfağından ayrılan son isim oldu.
MASTERCHEF'TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR (23-27 KASIM 2026)
MasterChef'te 23-27 Kasım haftasında takımlar şu şekilde oluştu:
Kırmızı takım: Eyyüp Can, Tolgahan, Bahar, Enes ve Armağan
Mavi takım: Muhammed, Ayşe, Şadi, Tolga, Nilay ve Burçin
MASTERCHEF ELEME GECESİ NE ZAMAN?
MasterChef'te haftanın eleme adayları, hafta boyunca oynanacak oyunların ardından belirlenecek. Eleme potasındaki yarışmacılar, pazar akşamı yapılacak eleme gecesinde yarışmada kalmak için mücadele edecek.
Yarışmacının adı daha önce "Eyüp Can" diye geçiyordu, bu metinde "Eyyüp Can" yazıyor. Ben bu metindeki yazımı korudum, programdan kontrol etmeni öneririm. Ayrıca metinde 26 Kasım bölümünün "yayınlanacağı" yazıyordu, ama eleme adayı belli olduğu için bölümü yayınlanmış gibi yazdım.
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