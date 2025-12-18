MasterChef eleme adayı kim oldu, MasterChef Altın Kupa dokunulmazlık oyunu kim kazandı 18 Aralık 2025?

Masterchef'in 18 Aralık 2025 akşamı oynanan Altın Kupa dokunulmazlık oyunu, yarışmanın sıkı takipçilerini ekran başına kilitledi. Yarışmacıların tüm yeteneklerini ortaya koyduğu gecenin sonunda dokunulmazlığı elde eden isim ve eleme potasına gönderilen yarışmacı büyük merak uyandırdı. Altın Kupa dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın eleme adayı izleyicilerin gündeminde yer aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Masterchef'te eleme potasına giren yarışmacı, oynanan dokunulmazlık oyununun ardından netlik kazanacak. Eleme adayı belli olur olmaz detaylar haber içeriğine eklenecektir.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Türkiye, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda yer aldığı güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen yetenekli yarışmacılar, mutfakta kalıcı olabilmek için hünerlerini sergiliyor. Uzun soluklu ve rekabet dolu yarışmada, lezzet ile strateji ön planda olacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPA DOKUNULMAZLIK OYUNU

18 Aralık 2025 akşamı ekrana gelen MasterChef bölümünde Altın Kupa için oynanan dokunulmazlık oyunu büyük ilgi gördü. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına gönderilen yarışmacı izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Altın Kupa dokunulmazlığını kazanan yarışmacı ve haftanın eleme adayı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.