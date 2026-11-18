MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 18 Kasım 2026Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'de 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım, eleme potasından uzak kalabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele veriyor. Şeflerin belirlediği konsepte göre hazırlanan tabaklar, gecenin kazananını belirleyecek.
Masterchef'te 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım, yayının ilerleyen bölümünde belli olacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım, skoru 1-0'a getirerek avantajı ele geçirmişti. Bu akşamki oyunu mavi takım kazanırsa farkı 2-0'a çıkaracak. Kırmızı takımın galibiyeti ise skoru 1-1'e eşitleyecek. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci dokunulmazlığı hangi takım aldı, haftanın skoru ne oldu ve eleme potasına kimler gidecek soruları akşam saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte MasterChef'te 18 Kasım ikinci dokunulmazlık oyununa ilişkin tüm detaylar.
18 KASIM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı oynanan MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak. Şeflerin değerlendirmesinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım açıklanacak.
MASTERCHEF'TE BU HAFTA TAKIM OYUNLARINDA SKOR KAÇ KAÇ?
MasterChef'te 17-21 Kasım 2026 haftasının ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Maviler, bu galibiyetle haftanın skorunu 1-0'a getirdi. Bu akşamki ikinci dokunulmazlık oyunu, haftanın dengesini belirleyecek. Mavi takım kazanırsa üstünlüğünü pekiştirecek. Kırmızı takım kazanırsa skor eşitlenecek ve hafta heyecan dolu bir şekilde devam edecek.
DOKUNULMAZLIK OYUNU NEDEN ÖNEMLİ?
Dokunulmazlık oyunları, yarışmacıların eleme potasından uzak kalabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Haftanın dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımın yarışmacıları eleme adayı olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle her iki takım da şeflerin karşısına en iddialı tabaklarıyla çıkmaya çalışıyor.
MASTERCHEF'İN BU HAFTAKİ TAKIMLARI
MasterChef'te bu hafta mücadele eden takımlar şöyle:
Kırmızı takım:
Şükran
Nilay
Muhammed
Armağan
Şadi
Burçin
Mavi takım:
Ayşe
Tolgahan
Enes
Eyyüp Can
Bahar
Tolga
MASTERCHEF'TEN ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu. Nurten'in vedasının ardından yarışmacılar, yeni haftada takım oyunlarıyla mücadeleye devam ediyor.
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
MasterChef Türkiye, hafta içi her akşam TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri ayrıca TV8'in dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.
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