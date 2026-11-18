Masterchef'te 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım, yayının ilerleyen bölümünde belli olacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım, skoru 1-0'a getirerek avantajı ele geçirmişti. Bu akşamki oyunu mavi takım kazanırsa farkı 2-0'a çıkaracak. Kırmızı takımın galibiyeti ise skoru 1-1'e eşitleyecek. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci dokunulmazlığı hangi takım aldı, haftanın skoru ne oldu ve eleme potasına kimler gidecek soruları akşam saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte MasterChef'te 18 Kasım ikinci dokunulmazlık oyununa ilişkin tüm detaylar.

18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı oynanan MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak. Şeflerin değerlendirmesinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım açıklanacak.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA TAKIM OYUNLARINDA SKOR KAÇ KAÇ?

MasterChef'te 17-21 Kasım 2026 haftasının ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Maviler, bu galibiyetle haftanın skorunu 1-0'a getirdi. Bu akşamki ikinci dokunulmazlık oyunu, haftanın dengesini belirleyecek. Mavi takım kazanırsa üstünlüğünü pekiştirecek. Kırmızı takım kazanırsa skor eşitlenecek ve hafta heyecan dolu bir şekilde devam edecek.

DOKUNULMAZLIK OYUNU NEDEN ÖNEMLİ?

Dokunulmazlık oyunları, yarışmacıların eleme potasından uzak kalabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Haftanın dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımın yarışmacıları eleme adayı olma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle her iki takım da şeflerin karşısına en iddialı tabaklarıyla çıkmaya çalışıyor.

MASTERCHEF'İN BU HAFTAKİ TAKIMLARI

MasterChef'te bu hafta mücadele eden takımlar şöyle:

Kırmızı takım:

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım:

Ayşe

Tolgahan

Enes

Eyyüp Can

Bahar

Tolga