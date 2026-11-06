MasterChef Burçin kimdir, Burçin kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Tam adı Burçin Oğuz olan yarışmacı, Masterchef'ten önce Tekirdağ'da bir kreşte şef olarak görev yapıyordu. Evli ve iki çocuk annesi olan Burçin, 10. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. İşte MasterChef Burçin Oğuz'un hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF BURÇİN KİMDİR?

MasterChef Burçin'in tam adı Burçin Oğuz. Profesyonel bir aşçı olan Burçin, MasterChef'ten önce Tekirdağ'da bir kreşte şef olarak çalışıyordu. Toplu yemek üretimi, kurumsal mutfak düzeni ve pratik menü planlaması konularında deneyim sahibi olan Burçin, bu tecrübesini yarışmaya taşıdı.

MASTERCHEF BURÇİN KAÇ YAŞINDA?

Burçin Oğuz'un yaşına ilişkin kesin bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

MASTERCHEF BURÇİN NERELİ?

Burçin Oğuz, Tekirdağlı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde doğup büyüyen Burçin, MasterChef Türkiye'de Tekirdağ'ı temsil ediyor.

MASTERCHEF BURÇİN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Burçin Oğuz evli ve iki çocuk annesi.

MASTERCHEF BURÇİN NE İŞ YAPIYOR?

Burçin Oğuz'un mesleği aşçılık. Yarışmacı, MasterChef'ten önce Tekirdağ'da bir kreşin mutfak şefi olarak görev yapıyordu.

BURÇİN MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Burçin Oğuz, MasterChef Türkiye 2026'da 10. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.