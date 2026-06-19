MasterChef Bahar kimdir, Bahar Kaya kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Bahar elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yer alan Bahar Kaya, sergilediği tabaklar ve performansıyla izleyicilerin ilgisini çekti. Bahar’ın yarışmadaki son durumu ve elenip elenmediği ise merak konusu oldu.

MASTERCHEF BAHAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Bahar Kaya, 28 yaşında olup yarışmaya mutfak tecrübesiyle katılan isimler arasında yer alıyor. Küçük yaşlardan bu yana aşçılığa ilgi duyan Bahar, yarışmadaki performansıyla dikkat çekti.

MESLEĞİ VE MUTFAK GEÇMİŞİ

Bahar Kaya’nın aşçı olarak çalıştığı biliniyor. Profesyonel mutfak deneyimi bulunan yarışmacı, uzun yıllardır gastronomi alanında kendini geliştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

MUTFAK TUTKUSU VE KARİYERİ

Küçük yaşlardan itibaren yemek yapmaya ilgi duyan Bahar, bu tutkusunu mesleğe dönüştürerek aşçılık kariyerine yön vermiştir. Yarışmadaki özgüveni de bu birikimden gelmektedir.

YARIŞMADAKİ SON DURUMU

MasterChef 2026’da başarılı bir performans sergileyen Bahar Kaya, jüri değerlendirmeleri sonucunda bir üst tura yükselmeyi başarmıştır. Bu sonuç, yarışmadaki iddiasını güçlendirmiştir.