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MasterChef Armağan kimdir, Armağan kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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MasterChef Armağan kimdir, Armağan kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadro yarışmacılarından Armağan, mutfaktaki farklı yaklaşımıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Bitki bazlı mutfak alanında uzmanlaşan genç yarışmacı, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin merakını üzerine çekti. İzleyiciler, MasterChef Armağan'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor.

Tam adı Armağan Kırant olan yarışmacı, köklü okullarda aldığı eğitimin ardından gastronomiye yöneldi. 24 yaşındaki Armağan, 19. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. İşte MasterChef Armağan Kırant'ın hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF ARMAĞAN KİMDİR?

MasterChef Armağan'ın tam adı Armağan Kırant. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Armağan, lise eğitiminin ardından gastronomiye yöneldi. Özyeğin Üniversitesi'nde ve Le Cordon Bleu İstanbul'da mutfak eğitimi alan genç yarışmacı, profesyonel olarak bitki bazlı mutfak alanında çalışıyor.

MASTERCHEF ARMAĞAN KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Armağan Kırant, 24 yaşında. Armağan, bu sezonun ana kadrosundaki genç yarışmacılar arasında yer alıyor.

MASTERCHEF ARMAĞAN NERELİ?

Armağan Kırant'ın memleketine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdüğü biliniyor.

MASTERCHEF ARMAĞAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Armağan Kırant'ın medeni durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının evli ya da bekar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF ARMAĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Armağan Kırant, profesyonel bir şef. Genç yarışmacı, bitki bazlı mutfak üzerine çalışıyor ve sebze ağırlıklı tabaklarıyla dikkat çekiyor.

ARMAĞAN MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Armağan Kırant, MasterChef Türkiye 2026'da 19. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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