Masterchef Türkiye All Star sezonu, aylar süren rekabetin ardından nefes kesen bir final gecesiyle sona erdi. Türk mutfağına hâkimiyet, uluslararası mutfak bilgisi ve yaratıcılığın sınandığı finalde, izleyiciler ekran başına kilitlendi. Final gecesi; Türk Mutfağı, Uluslararası Mutfak ve İmza Tabağı olmak üzere üç kritik etapta gerçekleşti. Peki, MasterChef Altın Kupa şampiyonu kim oldu 2026? MasterChef Altın Kupayı kim kazandı, birinci Sergen mi Hasan mı oldu? Detaylar...

MASTERCHEF ALTIN KUPA ŞAMPİYONU KİM OLDU 2026?

Final gecesinin sonunda açıklanan sonuç, uzun süre tartışılmayacak kadar netti. Üç etap boyunca sergilediği teknik başarı, lezzet dengesi ve yaratıcı dokunuşlarıyla Sergen, jüri üyelerinden aldığı yüksek puanlarla MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa Şampiyonu oldu.

Özellikle canlı yayında hazırlanan imza tabağında gösterdiği profesyonellik, yarışmanın kaderini belirleyen en önemli unsur olarak öne çıktı. Şeflerin ortak görüşü; tabağın pişirme tekniği, sunum estetiği ve lezzet derinliği açısından finale damga vurduğu yönündeydi.

MASTERCHEF ALTIN KUPAYI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star'da Altın Kupayı kazanan isim Sergen Özen oldu.

Final gecesinde yapılan üç etap sonunda elde edilen toplam puanlar, Sergen'in üstünlüğünü açık şekilde ortaya koydu.

Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Sergen, hem klasik Türk mutfağındaki hakimiyeti hem de dünya mutfağındaki teknik bilgisiyle jüriyi etkilemeyi başardı. Canlı yayında yapılan son etapta aldığı tam notlar, kupaya uzanan yolun son adımı oldu.

MASTERCHEF BİRİNCİSİ SERGEN Mİ, HASAN MI OLDU?

Bu soru, final gecesinin en çok merak edilen başlığıydı.

Cevap net: MasterChef birincisi Sergen oldu.

Hasan, finale kadar gösterdiği başarılı performansla takdir toplasa da, özellikle son etapta Sergen'in yaratıcılığı ve teknik üstünlüğü karşısında puan farkı oluştu. Jüri değerlendirmeleri, tabağın bütünlüğü ve lezzet dengesi açısından Sergen'i bir adım öne taşıdı.

FİNAL GECESİNDE HANGİ ETAPLAR OYNANDI?

Final gecesi üç ana etaptan oluştu:

TÜRK MUTFAĞI ETABI

Bu etapta yarışmacılar, geleneksel Türk mutfağını modern tekniklerle yorumladı.

Sergen'in Menüsü

Başlangıç: Bal Kabağı Sinkonta

Ana Yemek: Dana Yanak

Tatlı: Leblebi Kavut

Aldığı Puan: 23

Hasan'ın Menüsü

Başlangıç: Ege Yeşili

Ana Yemek: Kağıtta Levrek

Tatlı: Bal Kaymak

Aldığı Puan: 20,5

Bu etapta Sergen, lezzet uyumu ve pişirme tekniğiyle öne çıktı.

ULUSLARARASI MUTFAK ETABI

Dünya mutfağından seçkilerin sunulduğu bu tur, yarışmacıların teknik bilgisini ölçtü.

Sergen

Başlangıç: Istakoz Bouillabaisse

Ana Yemek: Shepherd's Pie

Tatlı: Lemon Tart

Toplam Puan: 46

Hasan

Başlangıç: Shepherd's Pie

Ana Yemek: Kırlangıç

Tatlı: Churros

Toplam Puan: 43,5

Sergen, özellikle deniz ürünlerindeki pişirme hassasiyetiyle jüriyi etkiledi.

ŞAMPİYONU BELİRLEYEN İMZA TABAĞI

Canlı yayında gerçekleşen son etap, yarışmanın kırılma anı oldu.

Yarışmacılar bu turda kendi imza tabaklarını hazırladı.

Sergen, ana ürün olarak Oğlak eti kullandı. Etin pişme oranı, lezzet dengesi ve tabağın merkezine yerleştirilen "mantar numarası", jüri üyelerinden tam not aldı. Şefler, tabağın hem teknik hem de yaratıcı açıdan finale yakışır olduğunu vurguladı.

Bu etap, Sergen'i açık ara birinciliğe taşıdı.

BİR SEZONUN ÖZETİ: ALTIN KUPA SERGEN ÖZEN'İN

Sezon boyunca gösterdiği disiplinli çalışma, mutfak bilgisi ve final gecesindeki soğukkanlı performansıyla MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa Şampiyonu Sergen Özen oldu.

Jüri değerlendirmeleri, etap puanları ve canlı yayındaki imza tabağı dikkate alındığında, şampiyonluk kararının güvenilir ve tartışmasız olduğu net biçimde ortaya çıktı.